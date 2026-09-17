Ribuan Anak Penyandang Disabilitas Nonton Bareng Film Istimewa, Ayah Mansuri: Kami Ingin Merayakan Bersama

ERA.id - Ribuan anak penyandang disabilitas meramaikan turut bioskop untuk menyakiskan film Istimewa. Kehadiran 7.500 anak penyandang disabilitas menjadi bagian dari perayaan film drama keluarga yang mulai hari ini dapat disaksikan di bioskop Indonesia.

Produser Abdullah Mansuri atau yang akrab disapa Ayah Mansuri mengatakan momen ini menjadi kesempatan untuk merayakan penayangan Istimewa bersama komunitas yang kisah dan pengalamannya turut menjadi dasar cerita film tersebut.

“Film Istimewa adalah film kita semua. Hari ini, sekitar 7.500 anak istimewa dari berbagai komunitas di seluruh provinsi Indonesia nonton bareng untuk merayakan penayangannya. Kami ingin kebahagiaan atas hadirnya film ini bisa dirasakan bersama oleh teman-teman istimewa,” ujar Abdullah Mansuri.

Disutradarai oleh Ruben Adrian, Istimewa lahir dari berbagai kisah nyata teman-teman disabilitas yang kemudian dirangkai menjadi cerita tentang keluarga, kehilangan, dan penerimaan. Film ini menghadirkan talenta penyandang disabilitas sebagai pemeran utama, membawa penonton mengenal mereka melalui karakter dan perjalanan masing-masing.

Di rumah Istimewa, Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul menemukan keluarga bersama Pak Mahendra, sosok yang mereka panggil Ayah. Ketika Ayah tiba-tiba tak lagi bersama mereka, kelimanya memutuskan untuk mencarinya. Mereka pun melangkah keluar dari rumah, menghadapi berbagai pengalaman baru dengan berbekal kebersamaan yang selama ini tumbuh di antara mereka.

Bagi kelimanya, Ayah adalah sosok yang membuat mereka merasa dicintai dan diterima apa adanya. Ikatan inilah yang menjadi inti cerita Istimewa, tentang betapa berartinya kehadiran seseorang dalam hidup dan keberanian yang tumbuh saat kita berusaha menemukan kembali orang yang disayangi.

Di balik penayangannya, Istimewa juga membawa harapan untuk memperluas dukungan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Abdullah Mansuri menyampaikan komitmen untuk membangun Rumah Singgah Istimewa di setiap provinsi Indonesia apabila film ini mencapai satu juta penonton.

Rencana tersebut diharapkan membuka lebih banyak ruang bagi anak-anak istimewa untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan kemampuan mereka. Semangat penerimaan yang hadir dalam film diharapkan dapat berlanjut melalui dukungan dan kesempatan dalam kehidupan sehari-hari.

Film produksi Kairos Pictures ini dibintangi oleh Mathias Muchus sebagai Pak Mahendra, bersama Yanni Melwani, Zulfadli Aldiansyah, Bambang Ceper, Rein, Niatus Sholihah, Salsabila Bella, Maxime Mustofa, Ajil Ditto, Agus Kuncoro, Ence Bagus, Komo Ricky, serta jajaran pemain lainnya.

Saksikan perjalanan Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul dalam film Istimewa, tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini, 17 September 2026.