12 Tahun Berlalu, Kisah Zafran di Film 5 cm Hadir Lewat Revolusi Hati

ERA.id - Rumah produksi Soraya Intercine Films membangkitkan rasa rindu penggemar film 5 cm lewat prekuel, 5 cm: Revolusi Hati. Film prekuel ini akan menyoroti kisah Zafran yang diperankan oleh Roman King.

Produser Sunil Soraya mengatakan film 5 cm: Revolusi Hati akan menyoroti kisah Zafran dan kawan-kawan semasa duduk di bangku SMP. Kisah ini pun tidak akan berkaitan langsung dengan film box office sebelumnya yang tayang 12 tahun lalu.

“Ini filmnya 5 cm: Revolusi Hati adalah prekuel dari 5 cm yang pertama. Sebelumnya, prekuel. Dan yang ada di 5 cm: Revolusi Hati ini ceritanya tentang Zafran waktu tahun terakhir SMP dengan teman-temannya sebelum dia ketemu Genta, Riani, Arial, Ian, dan lain-lain,” ujar Sunil Soraya saat ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/20206).

Latar belakang Zafran yang menjadi cerita utama di film kali ini pun mengikuti buku yang sebelumnya sudah dirilis. Nantinya, akan ada banyak kisah persahabatan Zafran dengan para sahabat di masa-masa terakhir sekolah SMP.

Namun yang membedakan film terdahulu dengan Revolusi Hati ialah petualangan yang akan dilalui oleh Zafran dan kawan-kawan. Di film ini, Zafran akan berpetualang di laut bersama Ali Fikry (Asep), Rachel Asselah (Aziza), Bimasena (Ari Wibowo), Olivia Morrison dan Wironggo Vercaemer.

Mengenai proses syuting di laut, Sunil menekankan pihaknya meminimalisir penggunaan CGI untuk memberikan efek ombak di lautan. Ia dan tim memilih untuk membangun water tank demi menghasilkan hasil yang memuaskan.

“Kita gak terlalu suka CGI. Jadi apa yang kita buat adalah tiga combination. Pertama, kita syuting laut. Kedua, kita bangun water tank. Jadi kita bangun itu hydraulic system buat wave-nya juga. CGI-nya untuk menambal hal-hal yang kekurangan atau tidak bisa tercapai dengan dengan manual. Jadi ditambah sama itu. Kita berusaha semuanya kalau bisa minimal CGI,” jelas Sunil.

Film 5 cm: Revolusi Hati dijadwalkan tayang akhir tahun 2026.