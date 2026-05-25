Dibintangi Morgan Oey hingga Tara Basro, Nia Dinata Hidupkan Berbagi Suami Usai 20 Tahun Berlalu

ERA.id - Film fenomenal perselingkuhan dan poligami, Berbagi Suami, akan kembali ke layar lebar setelah 20 tahun berlalu. Film ini akan dibintangi oleh Morgan Oey hingga Tara Basro.

Sutradara Nia Dinata mengatakan, film Berbagi Suami 2.0 bukan merupakan kelanjutan dari kisah popular di tahun 2006. Berbagi Suami 2.0 hadir sebagai karya baru dengan tiga karakter utama dan dinamika keluarga yang berbeda.

Namun demikian, isu poligami menjadi benang merah yang menghubungkan ketiganya, sekaligus membuka perspektif baru mengenai dampak emosional, tekanan sosial, dan ketimpangan relasi dalam keluarga modern.

"Dua puluh tahun lalu, Berbagi Suami berbicara tentang poligami sebagai fenomena sosial yang mulai terlihat di ruang publik. Hari ini, struktur film tetap dengan tiga karakter keluarga, detail dan kondisinya mengalami perubahan sesuai dengan zaman, tetapi persoalan tentang ketimpangan relasi, luka emosional, dan posisi perempuan dalam keluarga masih sangat relevan," kata Nia Dinata dalam siaran tertulis yang diterima ERA, Senin (25/5/2026).

Lalu, kata Nia, di era digital, banyak persoalan personal perkawinan dan keluarga berkembang menjadi sesuatu yang sensasional karena dihadirkan di media sosial. Ia melihat bahwa luka emosional dalam hubungan sering kali dinormalisasi, padahal dampaknya dapat berlangsung panjang bagi semua pihak, termasuk anak-anak.

"Film ini berangkat bukan dari penghakiman, tetapi dari sebuah ajakan untuk merasakan dampak yang sering kali disembunyikan dan dianggap normal," tuturnya.

Film Berbagi Suami 2.0 diproduksi oleh Kalyana Shira Films, yang sudah memulai syuting sejak 21 Mei 2026 di Yogyakarta, Solo, dan Jakarta. Proses syuting ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan dengan masih melibatkan sejumlah kru dari film Berbagi Suami (2006).

Sutradara 56 tahun ini tercatat mengajak kembali Ipung Rachmat Syaiful sebagai penata sinematografi, Tania Soeprapto sebagai penata busana, serta Aghi Narottama yang memegang tatanan musik.

Selain itu, Melissa Karim, yang turut berakting dalam film Berbagi Suami dua decade lalu, kini hadir sebagai produser. Film ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi publik mengenai relasi, keluarga, dan dinamika sosial yang masih terus terjadi di tengah masyarakat modern.

Sementara itu, untuk jajaran pemain Nia mengubah secara total dan tidak melibatkan pemeran lama. Nia menggandeng Morgan Oey, Jihane Almira, Rory Asyari, Tara Basro, Aming, Olga Lydia, Didik Nini Thowok, Ferry Salim, Leony V.H, Melissa Karim, Ayushita, Ersa Mayori, Atiqah Hasiholan, dan Sharon Sitania.

Film Berbagi Suami 2.0 dijadwalkan tayang pada tahun 2027.