Kembali Digelar Offline, JFW 2023 Hadirkan Konsep Venue Baru, Catat Tanggalnya

ERA.id - Pagelaran Jakarta Fashion Week (JFW) 2023 akan dilaksanakan secara luring pada 24-30 Oktober 2022 di Pondok Indah Mall (PIM) III, Jakarta.



"Setelah dua tahun berlangsung dalam format online di masa pandemi, JFW 2023 hadir dengan semangat baru, tim baru, mengusung desainer terbaik Tanah Air dan didukung oleh mitra-mitra strategis," ujar Svida Alisjahbana selaku CEO GCM Group & Chairwoman JFW dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.



Berbagai persiapan tengah dilakukan secara intensif, oleh tim JFW maupun para rekan yang turut menyukseskan berlangsungnya gelaran pekan mode terdepan di Asia Tenggara ini.



Seperti tahun-tahun sebelumnya, JFW juga berkolaborasi dengan organisasi internasional. Tahun ini, JFW menggandeng Australian Embassy Jakarta, Institut Français Indonesia (IFI), Korea Content Creative Agency (KOCCA) serta Korea Foundation for International Culture Exchange (KOFICE) dari Korea Selatan.



JFW juga secara konsisten menjalin relasi bersama Istituto Marangoni dalam penganugerahan beasiswa kursus mode bagi para pemenang kompetisi Lomba Perancang Mode Menswear, Lomba Perancang Aksesori, serta Fashion Force Awards kategori Ready To Wear & Accessories.



Membuka rangkaian pekan mode terbesar tanah air ini, JFW juga akan segera menayangkan Webseries JFW 2023 Icons - The Journey melalui kanal YouTube official Jakarta Fashion Week yang mengusung 16 model terbaik tahun ini.



Rangkaian peragaan busana akan digelar secara luring dan disiarkan secara daring melalui kanal streaming www.jfw.tv dan beberapa media partner lainnya.



Sejumlah koleksi istimewa juga akan tersedia untuk dapat dibeli secara langsung dengan fitur see now buy now via Fashionlink di PIM III dan Lazada.



Rangkaian pertunjukan JFW 2023 akan ditutup dengan gelaran Dewi Fashion Knights (DFK) yang ikonik. Tahun ini akan hadir dalam format baru, menampilkan DFK kategori luxe ready to wear dan DFK kategori adibusana atau couture.