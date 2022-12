5 Rekomendasi Drama Ji Chang Wook, Ada yang Baru Rilis

ERA.id - Pecinta drama Korea tentu sudah tidak asing dengan Ji Chang Wook. Aktor ini mulai dikenal saat berperan Smile Again. Ada cukup banyak drama Ji Chang Wook yang masuk rekomendasi untuk Anda nikmati.

Dikutip Era dari IDN Times, berikut adalah berbagai drama Korea yang dibintangi oleh Chang Wook. Beberapa di antaranya mungkin sudah Anda tonton sebab punya alur yang menarik.

Rekomendasi Drama Ji Chang Wook

1. Melting Me Softly

Melting Me Softly (YouTube)

Drama Korea (drakor) ini mengisahkan Ma Dong Chan (Ji Chang Wook), produser yang bekerja di variety show populer. Dia menjadi salah satu orang yang mendapat tugas untuk dibekukan. Dong Chan seharusnya bangun setelah 24 jam dibekukan, tetapi malah waktu berlalu hingga 20 tahun.

Akhirnya, dia memiliki penampilan yang tidak berubah. Namun, keluarga, pacar, dan rekan-rekan kerjanya telah menjadi tua. Demi menjaga dirinya tetap hidup, Ma Dong harus menjaga suhu tubuh di sekitar 33 derajat C.

2. K2

Drakor ini mengisahkan Kim Je Ha (Ji Chang Wook), mantan prajurit. Dia disewa sebagai seorang bodyguard untuk melindungi Choi Yoo Jin (Song Yoon A), istri dari calon presiden Jang Se Joon (Cho Seong Ha).

Pada suatu waktu, Je Ha bertemu dengan Ko An Na (Lim Yoon A). Seiring berjalannya waktu, mereka memiliki rasa satu sama lain sehingga Je Ha juga melindungi si orang terkasih.

3. Suspicious Partner

Drakor ini cocok bagi Anda yang menyukai drama bertema hukum dan teka-taki. Suspicious Partner mengisahkan No Ji Wook (Ji Chang Wook) yang dituduh melecehkan Eun Bong Hee (Nam Ji Hyun) di subway. Keduanya beradu mulut sebelum berpisah. Tetapi keduanya kembali dipertemukan di sebuah hotel.

Beberapa bulan berlalu, Bong Hee diterima magang di kantor kejaksaan yang merupakan tempat bekerja Ji Wook. Singkat cerita, pada suatu saat Bong Hee mendapati mantan pacarnya berlumuran darah di rumahnya. Namun, dia tak memiliki alibi kuat terkait keberadaannya saat kejadian. Alhasil, dia menjadi tersangka kasus pembunuhan.

4. If You Wish Upon Me

Ini merupakan drakor baru yang dibintangi oleh Ji Chang Wook. If You Wish Upon Me mengisahkan kehidupan Yoo Gyeo Rye (Ji Chang Wook) yang sangat sulit. Sejak masih kecil, Yoo Gyeo hidup di panti asuhan. Tak hanya itu, dia menghabiskan masa remaja di balik jeruji penjara.

Gyeo Rye menginginkan hidup normal. Dia kemudian mendaftarkan sebagai relawan di rumah sakit. Di tempat tersebut dia bertemu Kang Tae Shik (Sung Dong Il), pemimpin tim relawan dan perawat Seo Yeon Joo (Sooyoung).

5. Empress Ki

Ini merupakan drakor bertema sageuk. Empress Ki menyajikan kisah Ratu Ki Seung Nyang (Ha Ji Won) dari dinasti Goryeo. Sebelum akhirnya menjabat sebagai ratu, Ki Seung pernah menyamar sebagai laki-laki agar tidak dipersembahkan kepada Yuan.

Pada masa penyamaran sebagai preman pasar, dia bertemu dengan pangeran mahkota, Wang Yoo (Joo Jin Mo)—yang menyamar sebagai warga biasa. Seung Nyang tahu bahwa Wang Yoo merupakan putera mahkota sebab selalu mendampinginya.

Pada suatu saat, Seung Nyang mendapat tugas mendampingi putera mahkota Yuan yang dibuang, yaitu Ta Hwan (Ji Chang Wook). Ta Hwan punya sifat penakut dan ceroboh.

Itulah beberapa rekomendasi drama Ji Chang Wook. Anda yang sedang mencari drama romansa menarik, bisa mencoba salah satunya.