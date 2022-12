Olike Rilis Headphone H1 dan TWS Sound Pellet T102, Harga Rp100 Ribuan

ERA.id - PT. OASE Teknologi Asia (Olike Indonesia) meluncurkan dua pilihan produk personal audio terbaru dengan harga terjangkau untuk anak muda yang aktif dan tetap ingin tampil stylish, yakni Wireless Headphone H1 dan TWS Sound Pellet T102.



"Sepertinya sudah lama kami tidak meluncurkan produk personal audio dengan model over ear. Kali ini kami melengkapi semua pilihan model personal audio dengan menghadirkan Wireless Headphone H1 dengan beragam fiturnya yang menarik," kata Public Relations Manager Olike Indonesia Anthoni Roderick melalui siaran pers dikutip dari Antara di Jakarta, Sabtu (3/12/2022).



Wireless Headphone H1 merupakan headphone dengan model over the ear yang menggunakan bahan kulit imitasi yang lembut pada bagian telinga.



Selain mode play dari koneksi bluetooth, perangkat ini juga menyediakan port Micro SD Card hingga 32 GB.



Pengaturan musik pun mudah karena tersedianya empat tombol pada Headphone H1, yaitu tombol M atau Mode Play, tombol next song yang juga berfungsi untuk menambah volume, tombol previous song yang juga untuk mengurangi volume, dan tombol on-off yang juga berfungsi untuk memutar atau menjeda musik.



Keunggulan lain dari Headphone H1 ini adalah folding design yang berarti dapat dilipat sehingga lebih mudah untuk dibawa kemanapun.



Sedangkan TWS Sound Pellet T102 mengusung model in-ear dengan eartips yang sangat kompak di telinga, sehingga cocok untuk gaya hidup aktif anak muda tanpa takut TWS nya terlepas.



Apalagi, T102 sudah berstandar IPX4 splash proof yang tahan akan cipratan air dan keringat, sehingga cocok bagi anak muda yang gemar berolahraga.



TWS ini juga sudah disematkan fitur smart tap control pada masing-masing buds untuk pengaturan musik serta pengaturan volume tanpa harus menggantinya dari smartphone.



Baik Headphone H1 maupun TWS Sound Pellet T102, keduanya dibekali bluetooth 5.3 sehingga koneksi ke smartphone akan lebih stabil, anti delay, irit daya baterai, dan membuat jangkauannya menjadi lebih luas.



Kedua produk tersebut juga memiliki fitur Hi-Fi stereo audio karena ukuran driver yang cukup besar. Headphone H1 memiliki audio driver sebesar 40mm, sedangkan TWS T102 memiliki audio driver 10 mm, sehingga menghasilkan suara bass dan treble yang nyaman di telinga.



Selain itu, Headphone H1 memiliki kapasitas baterai 200 mAh yang membuatnya mampu bertahan hingga 7 jam pemakaian. Sementara TWS T102 memiliki kapasitas charging case sebesar 250 mAh serta 25 mAh pada masing-masing buds yang mampu bertahan hingga 4 jam pemakaian.



Wireless Headphone H1 dibanderol seharga Rp159.000, sedangkan TWS T102 seharga Rp169.000. Kedua produk tersebut bisa didapatkan di berbagai market place resmi Olike dan beberapa mitra kerja sama seperti Gramedia, Toys Kingdom, dan Erafone.