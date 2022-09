Ini 5 Model Asal Indonesia yang Terkenal di Kancah Internasional, Siapa Saja?

ERA.id - Saat kita mendengar kata “model”, yang terbayang dalam benak kita mungkin gambaran model internasional yang memiliki kulit putih dan berambut pirang. Namun, tahukah Anda, ada beberapa model asal Indonesia yang sudah go internasional?

Nah, model-model ini berhasil membanggakan Indonesia dengan penampilan mereka di kancah internasional. Anda akan menjumpai wajah-wajah model tanah air ini di runway fashion week luar negeri. Dan ternyata banyak agensi modeling besar di Eropa atau Amerika Serikat yang membutuhkan model-model original Asia. Kira-kira siapa saja mereka? Berikut daftarnya.

Laras Sekar

Gadis berparas manis yang kini berusia 24 tahun ini sudah menjadi salah satu model Indonesia yang sukses di kancah internasional. Lahir di Balikpapan, Laras Sekar pertama kali meniti karier di dunia model dengan Native Models Indonesia. Ia berhasil tampil pada catwalk Paris Fashion Week beberapa tahun lalu dengan kulit gelap dan wajah khas yang memiliki struktur tajam. Ia bahkan sudah tergabung dalam agensi model asal Paris, Ford Agency dan agensi model Italia, Fabbrica Milano. Selain itu, ia juga sempat dilibatkan dalam kampanye KKW Beauty X Winnie oleh Kim Kardhashian.

Ayu Gani

Ayu Gani (Twitter.com)

Jika Anda suka menonton Asia’s Next Top Model, pastinya sudah tidak asing lagi dengan sosok Ayu Gani. Ia merupakan pemenang Asia’s Next Top Model pada season ketiga. Dalam kompetisi tersebut, ia juga berhasil mencatat rekor sebagai model Indonesia pertama yang lolos ke top three acara tersebut.

Setelah berhasil menjadi juara, Ayu Gani juga ditetapkan sebagai model Indonesia pertama yang tergabung dalam agensi model Storm Models di London, Inggris. Selain pernah tampilan di berbagai cover majalah atau iklan yang bergengsi, Ayu juga pernah unjuk gigi di London Fashion Week.

Devita Ravani

Devita Ravani (Foto: Twitter.com)

Devita Ravani merupakan model Indonesia yang terlahir di Brebes dan sukses dengan penampilannya di Milan Fashion Week pada tahun 2019 lalu. Pada usia 22 tahun, ia berhasil menciptakan branding untuk dirinya sendiri. Ia sudah resmi menjadi model di rumah mode ternama Indonesia seperti Eddy Betty, Biyan, Toton, dan juga Sebastian Gunawan. Ia juga sukses tampil di Runway Paris Fashion Week dan juga sempat berjalan untuk Dolce & Gabbana. Devita Ravani juga mempunyai kontrak dengan agensi model asal Italia, Why Not Models, agensi model Paris The Face Paris, dan juga agensi model New York; Supreme Management.

Putri Sulistyowati

Dengan model Indonesia lainnya, Putri Sulistyowati lolos tampil pada London Fashion Week dan sukses memperluas karirnya ke ajang internasional. Hal menariknya adalah, ternyata Putri merupakan model Indonesia pertama yang tampil di London Fashion Week. Wanita yang lahir pada tahun 1991 ini membawakan busana rancangan Valdini Angels, Lenie Boya, dan Sharon M Osborne. Selain modeling, ternyata Putri juga memiliki cafe sekaligus learning and co-working space bernama Poetsoe Creative Space & Cafe. Inspiratif, bukan?

Raihan Fahrizal

Model pria ini menjalankan kesempatan sebagai salah satu model yang menunjukkan penampilannya pada runway Spring/Summer 2022 Menswear Collection Saint Laurent di Italia pada tahun 2021. Model asal Bandung ini ternyata baru berusia 20 tahun dan saat ini kabarnya Raihan menetap di Paris.

Demikianlah 5 orang model asal Indonesia yang sukses meniti karier di kancah internasional. Untuk menuju level tersebut, kegigihan mereka tentunya sudah tidak diragukan lagi.

