Dibanderol hingga Rp18 Juta, Sepatu Air Jordan Khusus Kaki Kuda Segera Rilis

ERA.id - Umumnya merek seperti Addidas, Nike, dan lain-lain biasanya membuat sepatu untuk manusia. Namun, sebentar lagi brand-brand sepatu itu akan muncul di kaki kuda.

Ya, seorang seniman bernama Marcus Floyd asal Amerika Serikat telah mendapat sertifikat resmi untuk menjalani bisnis desain sepatu kuda dengan memakai merek dari sepatu ternama.

Marcus Floyd sendiri awalnya mengambil akademi dekonstruksi dan rekonstruksi di SRGN The Shoe Surgeon.

Di bawah naungan Horse Kicks, perusahaan di Lexington, Kentucky yang secara khusus menjual sneakers untuk hewan, yakni kuda, Marcus Floyd akan mendesain sepatu kuda bermerek Addidas, Nike, dan masih banyak lagi.

Dilansir dari Complex, Kamis (20/10/2022), sepatu kuda yang dijual pertama adalah terinspirasi dari sepatu Fragment x Air Jordan 1 High, Court Purple Jordan 1, Dazzling Blue Adidas Yeezy Boost 350 V2, dan New Balance 650. Semuanya buatan tangan atau hand made.

Horse Kicks dikabarkan mulai menjual secara resmi di Horsekickslex.com, mulai 24 Oktober 2022. Harganya dibranderol senilai 1.200 dolar atau Rp18 juta.

Mereka juga buka gerai pertamanya secara offline, di acara pacuan kuda Breeders’ Cup World Championships, yang akan berlangsung dari tanggal 4-5 November 2022.

A company called Horse Kicks is really making sneakers for horses 😂🐴 pic.twitter.com/wdrJbvbZqx