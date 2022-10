Meriahkan JFW 2023, Desainer Peggy Hartanto Tampilkan Koleksi Terinspirasi Film Disney dan Musik Tchaikovsky

ERA.id - Desainer Peggy Hartanto ikut tampil dan memeriahkan Jakarta Fashion Week (2023) pada Sabtu (29/10/2022). Peggy tampil sebagai salah satu desainer penutup di JFW 2023. Peggy ditemani dua desainer lainnya, Sean Sheila dan Aidan & Ice tergabung untuk mempersembahkan Dewi Fashion Knights (DFK).



Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kini DFK memperkenalkan dua kategori, yakni luxe ready-to-wear dan couture. Untuk show Dewi Fashion Knights, Fashion Mutation di kategori luxe ready-to-wear yang didukung oleh Make Over dengan tagar #BeyondTransformation, Dewi menampilkan koleksi terbaru mereka.



Untuk koleksi terbarunya bertajuk 23.01 FANTASIA, Peggy Hartanto menginterpretasikan ulang animasi-animasi legendaris Disney dan alunan musik Tchaikovsky dipadukan dengan inspirasi dari adegan Waltz of the Flowers di film klasik tahun 1940, Fantasia.



Peggy menunjukkan kematangan sang desainer setelah 10 tahun berkarya, koleksi ini menghadirkan berbagai koleksi pakaian wanita yang mengambil beberapa detail dari men’s tailoring dengan warna-warna bunga nan berani, struktur dramatis, dan siluet feminin.

Koleksi Peggy Hartanto (Foto: Dok. JFW)

Dalam koleksinya kali ini, Peggy menghadirkan warna-warna berani yang terinspirasi dari bunga gerakan dramatasis, keanggunan feminin, dan gaya dinamis.



"Digunakan warna-warna berani dalam koleksi ini. Dimana koleksi ini sangat unik dan minimalis dan terdapat warna hijau neon, fuchsia," kata Peggy, saat ditemui di Pondok Indah Mal III, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu (29/10/2022).



Aidan & ICE juga hadir dalam Dewi Fashion Knights (DFK). Dengan pengalaman 9 tahun, Aidan & Ice telah lama malang melintang menyediakan luxe artisan jewelry yang juga telah dipasarkan ke luar negeri.

Koleksi Peggy Hartanto (Foto: Dok. JFW)



Kali ini, ragam pernik ekletik dan visioner yang dihadirkan jenama besutan Nadia Tusin dan Eunice Salim ini dibuat dengan tidak hanya mengeksplorasi tradisi negeri, tapi juga material unik untuk menunjukkan struktur dinamis, seperti paduan tweed berhias sequins dengan kristal, manik, dan mutiara.



Sementara itu, Sean Sheila yang digagas pasangan desainer Sean Loh dan Sheila Agatha tetap konsisten menghadirkan luxe ready to wear collection dengan material-material premium dan detail sarat makna women empowerment.



Menyisipkan social awareness sejak awal pendirian mereka, tiap-tiap detail koleksi Sean Sheila dikerjakan dan ditelisik oleh tangan-tangan terlatih para pekerja difabel di studio mereka.