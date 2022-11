Gambarkan Peran Ibu yang Tak Selalu Bahagia, Asmara Abigail Kisahkan Makna Dress Putih di Malam 2022 MACAN Gala

ERA.id - Aktris Asmara Abigail sukses mencuri perhatian di pagelaran 2022 MACAN Gala, yang diselengarakan oleh Museum Macan di Four Season Hotel, Jakarta, pada Senin (21/11/2022). Asmara tampil menawan dengan mengenakan dress berwarna putih, yang penuh makna.



Dress tersebut merupakan koleksi terbaru dari brand STELLARISSA, yang sebelumnya sudah ditampilkan di Jakarta Fashion Week 2022. Dress tersebut memiliki potongan rendah pada bagian bawah dan bagian dadanya, yang menampilkan kulit eksotis Asmara.



"Ini looks-nya koleksi dari STELLARISSA, koleksi terbaru di Jakarta Fashion Week yang kemarin baru dilaksanakan, ini koleksi untuk 2023," ujar Asmara Abigal saat ditemui di acara 2022 MACAN Gala.



Dress yang dikenakan oleh Asmara Abigail itu memiliki tema In The Name of The Mother. Asmara menyebut bahwa dress itu menampilkan kehidupan ibu yang tidak hanya diliputi kebahagiaan, tetapi juga kesakitan.

Asmara Abigail di 2022 MACAN Gala (Era.ID/Yesica Sitinjak)





"Temanya In The Name Of The Mother. Ini mempresentasikan Stela Risa dan Mahija, karena ini bekerja sama. Ini tentang gimana motherhood itu bukan cuma happiness saja, tetapi ada painnya juga. Itu seperti bagian yang harus kita lewati, supaya kita itu naik level jadi manusia gitu," jelasnya.



Tak hanya itu, dress juga dilengkapi dengan kerudung seperti pengantin, yang membuat penampilan Asmara lebih memukau. Asmara juga melengkapi penampilannya dengan sepatu heels berwarna ungu dari brand Versace dan berbagai aksesoris, seperti di bibir, cincin, hingga anting.



Lebih lanjut, bintang film Pengabdi Setan itu mengaku mempersiapkan penampilannya untuk acara ini selama dua minggu. Ia bekerja sama dengan majalah Elle Indonesia untuk mempersiapkan penampilannya dengan dress tersebut.



"Kurang lebih hampir dua minggu ya. Aku bagian dari Elle Indonesia juga, jadi kita create looksnya bareng Elle Magazine," pungkas Asmara Abigail.