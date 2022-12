Nostalgia Pakai Outfit Leopard di People Choice Awards 2022, Shania Twain Tampil Bak ABG

ERA.id - Penyanyi Shania Twain tampil memukai dengan gaun macan tutul di People Choice Awards 2022. Shania bernostalgia dengan kostum legendarisnya dari video klip “That Don't Impress Me Much".

Penyanyi, yang tampil di People's Choice Awards 2022 hari Selasa (6/12/2022) tiba di karpet merah di Santa Monica, California, dengan tampilan yang sangat mirip dengan pakaian motif macan tutulnya dari video musiknya "That Don't Impress Me Much".

Shania mengenakan setelan tinggi pada tahun 1998-nya. Gaun Rodarte kustom bermotif macan tutul dan hitamnya memiliki panel tipis di bagian depan untuk memamerkan perutnya yang mengesankan. Tak lupa tudung di bagian kepala yang persis seperti dia kenakan untuk video musiknya.

Namun yang sedikit membedakan ialah gaun penyanyi Kanada itu menjuntai hingga ke bagian kaki. Ia pun melengkapi penampilan dengan lipstik merah muda cerah dan rambut merah muda.

Diketahui Shania Twain telah menunjukkan kecintaannya pada pakaian bermotif hewan selama bertahun-tahun, tetapi video "That Don't Impress Me Much" adalah salah satu penampilannya yang paling ikonik.

Dalam video untuk lagu pemberdayaan perempuan, Twain memakai satu set lengkap potongan motif macan tutul, termasuk celana, atasan bra, dan jaket bertudung.

Pada People's Choice Awards tahun ini, Twain menerima penghargaan Music Icon Award. Penyanyi 57 tahun itu juga naik ke panggung di acara penghargaan untuk membawakan medley lagu-lagu terbaiknya, termasuk lagu barunya "Waking Up Dreaming," yang akan ditampilkan di album 2023 Queen of Me yang akan datang.