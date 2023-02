Terinspirasi dari Sejarah Islam di Eropa, Desainer Itang Yunasz Hadirkan Busana Modest Wear di Garis Poetih 2023

ERA.id - Desainer Itang Yunasz berkerjasama dengan JNE Express menampilkan 40 koleksi busana modest wear untuk perempuan dan pria bertajuk 'Andalucia Garden' di parade mode yang diinisiasi Ivan Gunawan, Garis Poetih 2023.

Koleksi busana Itang Yunasz kali ini diangkat dari tema 'Andalucia Garden', yang terinspirasi dari sejarah awal perkembangan Islam di Eropa, tepatnya di Andalusia. Andalusia adalah Ibu Kota Sevilla yang menyimpan sejuta keindahan dengan adanya taman di masa kekhalifan Bani Umayyah.

Itang Yunasz dan Ivan Gunawan (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Ditandai dengan kemajuan pesat hampir di semua aspek, salah satunya mengembanagkan metode ilmiah untuk botani yang memuat 1400 jenis ragam tanaman indah yang berukuran kecil hingga besar.

Koleksi busana Itang Yunasz (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

"Saya ambil tema Andalucia Garden. Kita melihat banyak garden, karena mereka membibitkan bunga-bunga dengan bagus," ujar Itang Yunasz, saat ditemui di Ciputra Artpreneur, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (17/2/2023).

Koleksi busana Itang Yunasz (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

"Banyak juga istana, jadi salah satu keindahan dan istana disaat-saat Islam pernah menjajah di Andalusia," lanjutnya.

Andalusia terkenal dengan berbagai macam flora dan kebun yang hampir ada di setiap kota, tepatnya di Spanyol Selatan. Tanaman yang terkenal Teras asal Muslim yang berada di Cordoba.

Koleksi busana Itang Yunasz (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Gaya mix print in one dan two outfit yang oversize berupa tunik, celana pensil dan super lebar memberikan kesan bervolume. Outer menjadi pembuka pada peragaan kali ini.

Hadir juga dress dengan silhouette yang panjang dan melambai, bertumpuk dengan potongan motif berbeda, seperti motif bunga di mix dengan motif geometric. Material yang ringan memberikan kenyamanan bagi para pemakainya.

CaKoleksi busana Itang Yunasz (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Letupan warna pink, peach, biru dan kuning dari kelopak bunga dan hijau daun menjadi pilihan Itang Yunasz untuk memamerkan koleksi busana di Garis Poetih 2023.

"Makanya saya angkat dengan motif bunga-bunga, kelopak indah, warna merah, kuning, hijau dan banyak warna-warna keluar untuk menyongsong di tahun 2023. Saya mencoba memberikan terbaik untuk koleksi saya," jelasnya.