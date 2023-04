Tampil Makin Stylish, Zaskia Sungkar Beberkan 4 Tips Outfit Lebaran yang Nyaman

ERA.id - Memasuki minggu ketiga Bulan Suci Ramadan, persiapan menjelang Idul Fitri semakin gencar. Mempersiapkan penganan lebaran, kesibukan bebenah rumah, perjalanan mudik, dan tentunya menyiapkan baju lebaran agar tetap dapat tampil dengan outfit terbaik dalam menghadiri acara silaturahmi bersama keluarga, teman dan orang terkasih.

Seperti sebelum pandemi, penampilan yang ciamik dan stylish namun tetap nyaman menjadi pilihan untuk bersilaturahmi. Berikut adalah beberapa tips dan referensi memilih pakaian saat lebaran agar tampil gaya dan tetap nyaman dari Zaskia Sungkar, dari keterangan resmi Lazada yang diterima oleh Era.

1. Pilih modest wear ala kamu

Tren fashion yang semakin beragam, banyak pilihan gaya outfit yang tak terbatas. Di era modern ini, tak hanya gamis ataupun kaftan, kini ada banyak pilihan fashion item yang bisa dikreasikan, khususnya untuk pilihan fashion wanita.

Ada banyak pilihan gaya yang bisa di padu padan, terlebih tren pakaian simple dan polos yang sedang marak belakangan ini. Kamu bisa memadukan atasan ataupun outer dengan kombinasi lace dengan celana palazzo polos ataupun rok panjang, sehingga momen lebaranmu bisa tampil gaya dan tetap modest sesuai dengan tradisi.

2. Jangan lupakan kenyamanan

Tidak ada yang lebih tepat dari mengenakan outfit nyaman selama perayaan Lebaran yang melibatkan berbagai agenda mulai dari ibadah Salat Id hingga tradisi berkeliling dan bersilaturahmi dengan keluarga.

Pilihlah jenis atau material pakaian dengan cermat agar acara kumpul bersama keluarga tetap nyaman seharian. Kita bisa memilih material pakaian dari jenis pakaian breathable atau mampu menyerap keringat seperti katun maupun linen. Untuk look yang lebih formal, pilihlah material poplin maupun viscose yang memberikan efek lebih shiny dan mewah.

Sementara untuk pria, berbagai atasan dengan warna yang cenderung netral maupun soft dapat dipadukan dengan celana warna senada. Dengan look ini kamu bisa menggunakan kembali baju lebaran untuk kesempatan lainnya seperti ke kantor ataupun bepergian, sehingga baju lebaranmu dapat digunakan berkali-kali.

3. Koordinasi warna is a key

Dalam satu keluarga biasanya ada saja yang mewajibkan untuk menggunakan baju ataupun dresscode seragam demi kekompakkan di kala Lebaran, dan pastinya agar sesi foto bersama terlihat lebih manis dan serasi. Untuk memudahkan mencari pilihan baju lebaran, kamu bisa cari di Lazada yang punya berbagai pilihan model, ukuran dan bahkan dengan warna dan motif senada untuk kamu, mama, papa, adik, om, hingga tante.

Nah buat kamu yang kurang nyaman mengenakan baju seragam lebaran bersama keluarga, alih-alih menggunakan baju kembar, pilihlah baju dengan warna senada sehingga kamu dan keluarga bisa tetap tampil kompak, serasi, namun sesuai dengan preferensi gaya diri.

4. Kecil tapi penting: aksesoris!

Selain pakaian, aksesoris juga memainkan peranan penting agar bisa tampil lebih modis dan bergaya. Untuk wanita, ada banyak pilihan aksesoris yang dapat digunakan seperti anting dan kalung statement yang colorful sehingga membuat penampilan menjadi lebih standout.

Selain itu, scarf juga dapat digunakan sebagai aksesoris penutup kepala maupun layering tampilan baju. Terakhir, pilihlah tas mungil yang bisa dijinjing ataupun diselempang dengan warna netral sehingga tetap fungsional dan masuk ke segala situasi acara. Untuk pria, jangan lupakan jam tangan semi-formal to elevate your look!