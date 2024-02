3 Tips Tampil Stylish Ala TikTokers Shasa Zhania

ERA.id - TikTokers Shasa Zania membagikan tips untuk tampil stylish dengan berbagai paduan outfit, yang menurutnya tidak perlu mahal dan ribet. Apa saja tipsnya? Simak ulasannya berikut ini.

1. Tentukan outfit sesuai personal style dan kenyamanan

Kunci utama untuk selalu tampil chic dan stylish tak harus menggunakan outfit yang tren ataupun rancangan desainer ternama. Pahami style fashion seperti apa yang paling cocok dan nyaman untukmu.

“Dalam memilih outfit aku memiliki 2 kunci utama yaitu simple dan nyaman. Tapi, memang namanya personal style itu balik ke diri masing-masing, aku justru jadi gak pede dengan outfit yang heboh. And then there I learned, the less complicated my outfit, the more confident I am,” kata Shasa Zania pada keterangan resmi Shopee.

2. Tak perlu takut pakai baju berulang

Untuk tampil stylish tidak harus menggunakan pakaian yang baru. Sangat wajar untuk menggunakan pakaian basic yang "itu-itu" saja, terlebih jika warnanya netral.

Bagian terpenting adalah bagaimana kamu bisa memadupadankannya. Mulai dari penggunaan outer, rok, sepatu yang colorful, yang membuat penampilan terlihat berbeda.

“Kalau aku, jika paginya harus datang ke event formal, aku suka pilih kemeja putih dan celana panjang karena netral tapi tetap rapi. Dan saat sorenya harus hang out sama teman kemeja putihnya bisa dijadikan outer! Aku percaya dengan pilihan yang tepat, satu baju bisa dibuat jadi banyak outfits,” ujar Shasa Zania.

3. Jadikan aksesoris pelengkap fashion

Penggunaan aksesoris juga sangat penting untuk membuat penampilan stylish. Menurut Shasa Zania, aksesoris bisa membuat penampilan menonjol meski hanya mengenakan baju sederhana.

“Never underestimate the power of wearing jewelry and nice bags! Outfit yang simple bisa jadi stands out kalau kita pakai tas yang jadi statement. Dan ibarat makanan udah enak, aksesoris atau jewelry itu kayak garnish yang akan bikin gak hanya enak, tapi juga canti," pungkas Shasa Zania.