Nyaman dan Bebas Ekspresikan Diri Saat Belanja Fashion, Intip Konsep Store Desain Industri Minimalis dengan Sentuhan Panel Kayu

ERA.id - Mencoba berbagai pakaian maupun aksesori ketika berbelanja adalah hal yang membuat kegiatan berbelanja menjadi lebih menyenangkan. Untuk itu, grup mode global terkemuka asal Australia, Cotton On, meresmikan pembukaan kembali tokonya di mall Kota Kasablanka.

Megastore Cotton On dengan konsep terbaru yang terdiri dari 2 lantai ini menghadirkan banyak pilihan pakaian modis dengan harga terjangkau untuk wanita dan pria dari brand-brand favorit seperti Cotton On, Cotton On Body, dan Rubi.

Mencakup lebih dari 821-meter persegi, megastore baru ini memperkenalkan konsep terbaru dengan menampilkan desain industri minimalis dengan sentuhan panel kayu, dinding bata, meja kayu, dan perlengkapan modern di seluruh toko, memastikan pengalaman berbelanja yang menyegarkan dan lebih baik untuk semua pelanggan.

Store fashion (Dok. Cotton On)

"Di Cotton On, kami terinspirasi dari keseharian individu yang mempunyai keen sense of style, passion untuk tren terbaru, dan keinginan untuk mengekspresikan diri. Tujuan kami adalah untuk membuat tujuan berbelanja yang dipahami oleh pelanggan kami yang beragam," ungkap Ananda Putri, VP Sales & Marketing MAP Fashion.

Ananda Putri melanjutkan, fitting room yang dirancang sengaja dibuat untuk menyambut para pelanggan agar mereka lebih nyaman dan senang dalam mencoba koleksi kami. Komitmen kami dalam menyediakan fashion trendi berkualitas dengan harga terjangkau akan terus kami lakukan.

"Kami juga akan terus berinovasi untuk meningkatkan pengalaman berbelanja para pelanggan di Cotton On, baik offline maupun online," tutupnya.