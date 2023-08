Rangkul Konsep Hypercraft, Fashion Teranyar dengan Desain Familiar dalam TUMI Koleksi Terkini

ERA.id - Pada musim gugur tahun ini, TUMI melakukan ekspedisi untuk mencari

lanskap fashion baru namun familiar. Sebuah misi untuk menemukan perbatasan dan persimpangan antara teknis, fungsionalitas, dan perhatian kuat terhadap detail.

Dengan merangkul desain konsep “Hypercraft” yang diusung, produk fashion aksesori ini terinspirasi untuk mendorong lebih jauh interkonektivitas yang mencakup pengetahuan masa lalu dan teknik modern demi merancang produk-produk unggulan yang dapat memberikan lebih dari yang diharapkan, baik itu dari segi gaya, daya tahan, keserbagunaan, maupun kinerja.

“Hypercraft” digambarkan sebagai bentuk perhatian tinggi terhadap perawatan, keterampilan, serta menjunjung orisinalitas. Hasilnya adalah produk-produk yang canggih secara teknis dengan tampilan ala hasil kerajinan tangan.

"Ini adalah apresiasi terhadap alam dan bahan-bahan alami yang disatukan dengan budaya, kode perusahaan, DNA, dan kebijaksanaan TUMI sendiri. Sejalan dengan upaya TUMI untuk mendefinisikan ulang makna performa dan kemewahan khas TUMI — apa yang membuat suatu barang menjadi tak lekang oleh waktu?," ujar General Manager Fashion Division PT Mitra Adiperkasa Tbk Riri Setyati di acara koleksi musim gugur 2023 TUMI di Alila SCBD, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Koleksi TUMI usim gugur 2023 (Dok. Era.id/Vessy)

Case in Titanium

Poduk ini untuk berinovasi dan menciptakan produk tak lekang oleh waktu menjadi yang terdepan dalam produk-produk 19 Degree yang begitu ikonis. Koleksi 19 Degree Aluminum semakin diperluas untuk menemani para pelancong modern di setiap aspek kehidupan mereka.

Koleksi ini menampilkan warna Dark Denim sebagai susunan warna terbaru di musim ini. Dengan menggunakan cangkang yang dibuat dari bahan daur ulang hasil pasca-industri serta pelapis yang dibuat dari PET (botol plastik), koleksi 19 Degree diberi sentuhan warna-warni lengkap dengan rona warna dan tekstur baru untuk Musim Gugur 2023.

Warna-warna barunya seperti Slate Blue Texture, Blush/Navy Liquid Print, Hunter Green, Deep Plum, dan Red – menawarkan gaya yang berpadu halus dan lebih rapi. Produk yang paling disorot antara lain International Expandable Carry-On dan Extended Trip Expandable Packing Case, keduanya menampilkan ekspansi risleting

yang praktis. Sementara itu, koleksi 19 Degree Titanium meneruskan jejak warisannya menjadi tolak ukur dalam kemewahan traveling.

Produk terbaru untuk Musim Gugur 2023 adalah Briefcase dan Extended Trip Packing Case, yang disebut terakhir mengadopsi semua fitur terfavorit dari segmen International Carry-On dalam skala lebih besar, sehingga memungkinkan para pelancong modern mengintegrasikan pemakaian produk-produk 19 Degree Titanium ke lebih banyak aspek kehidupan mereka.

Pada musim ini TUMI terus mengembangkan penawarannya untuk para wanita termasuk koleksi terbaru Georgica dengan bahan kerikil natural alami atau kulit halus. Tas Georgica adalah gambaran dari gaya sophisticated nan praktis, menawarkan gaya minimalis dengan draping yang elegan serta struktur bergaris lembut, seperti yang ditampilkan di Valorie Tote, Milinia Laptop Sleeve, Marylea Crossbody dan Fairlea Backpack.

Liquid Embroidery atau sulaman teknik cair juga memulai debutnya pada beberapa produk Georgica pilihan pada musim ini. Sementara itu semua susunan warna termasuk Black, Taupe, Deep Plum, Terracotta and Black Liquid Embroidery menampilkan sentuhan perangkat keras gunmetal. Gaya Voyageur baru untuk koleksi Musim Gugur meliputi Moore Backpack/Crossbody yang serbaguna dan fungsional, Shira Tote, dan Just In Case® Duffel.

Selain itu Zip-Around Small Organizer juga merupakan tambahan terbaru dalam ekosistem TUMI+, yang khusus dirancang supaya pas di dalam dan mempermudah organisasi tambahan ke dalam siluet yang lebih kecil.