Dari Instalasi Tas Raksasa hingga Motif Ikonik di Mobil Alphard, Cara Lokal Brand Buttonscarves Gencarkan Eksistensi di Malaysia

ERA.id - Eksistensi salah satu brand modest fashion lokal kembali menggebrakan kampanye globalnya ke Malaysia. Dengan menghadirkan berbagai ide untuk mencuri perhatian publik.

Buttonscarves kembali membuat suatu gebrakan internasional lewat kampanye #ButtonscarvesGoesGlobal, kali ini di Kuala Lumpur, Malaysia. Rangkaian kegiatan yang diisi dengan kampanye dan inisiasi yang unik sukses menghantarkan Buttonscarves untuk membuktikan eksistensinya di Malaysia. Rangkaian acara Buttonscarves Takes Over Kuala Lumpur diawali dengan “The BIMU Car”, yaitu sebuah inisiatif fully wrapped premium car pertama di Malaysia untuk tipe mobil Vellfire dan Alphard. Dibalut dengan motif ikonis monogram BIMU dengan menggunakan warna Viva Magenta yang merupakan ciri khas warna. The BIMU Car hadir di Kuala Lumpur dari tanggal 21 Agustus-21 September 2023.

The BIMU Car (Dok. Buttonscarves)

Selain itu, Buttonscarves kembali hadir dengan instalasi tas raksasanya yang diberi nama Aluna Flap Bag Giant Installation. Instalasi ini hadir di Pavilion Mall, Kuala Lumpur yang merupakan pusat perbelanjaan premium di Malaysia dari tanggal 25 Agustus - 3 September 2023. Buttonscarves mendirikan The Giant Installation dari Aluna Flap Bag yang memiliki panjang 3 meter, lebar 6 meter, and tinggi 4,26 meter. Hebatnya, selain mencuri perhatian dari para pengunjung, Giant Installations Aluna Flap Bag ini juga berhasil meraih Malaysian Books of Records sebagai replika tas flap terbesar di negara itu.

Buttonscarves menjadi brand pertama dari Indonesia yang terpilih untuk menampilkan

koleksinya Ethereal Escapades lewat fashion show tunggal di Asia Fashion Exchange Kuala Lumpur Fashion Week (KLFW) tanggal 27 Agustus 2023. Asia Fashion Exchange KLFW yang baru dimulai pada tahun 2023 ini menjadi sebuah ajang untuk menumbuhkan pemahaman, apresiasi dan kolaborasi di antara berbagai budaya melalui fashion. Koleksi Kuala Lumpur Fashion Week ini menampilkan desain berupa gabungan antara monogram Buttonscarves yang ikonis dengan style yang modern.

“Kampanye ini merupakan langkah signifikan bagi Buttonscarves untuk memperkuat posisinya sebagai lifestyle brand yang mampu bersaing di panggung global. Setelah sukses membangun Giant Installations Hold Me Bag di Times Square New York, mengikuti New York Fashion Week February lalu, dan menjadi yang pioneer brand di Asia Fashion Exchange - KLFW2023,” ujar Linda Anggrea selaku CEO Buttonscarves.

“Ini merupakan bukti Buttonscarves diterima dengan sangat baik di pasar global, khususnya Malaysia," tukasnya.