Desainer Wiwiek Hatta Wakili Indonesia di Ajang Modest Fashion Internasional

ERA.id - Desainer fesyen Wiwiek Hatta bersama beberapa jenama lokal lainnya hadir mewakili Indonesia di gelaran modest fashion Internasional “Modest Fashion & Womenpreneur Summit 2024 (MWFS 2024)" di Kuala Lumpur, Malaysia.

Acara yang berlangsung sejak tanggal 8 Februari hingga 9 Februari 2024 itu membawa tema High Level Women Forum for Economic Growth and Sustainability.

Di acara ini, Wiwiek Hatta selaku CEO & Brand Owner dari WW Group menampilkan beberapa looks koleksi dengan tema “Magnolia – The Glisten Of Raya”.

Koleksi-koleksi yang dihadirkan ini memiliki desain mewah menggunakan teknik embroidery dan detail beading Swarovski dibuat khusus untuk perayaan Idul Fitri 1445 H tahun ini.

Tidak hanya itu, dalam fashion show tersebut Wiwiek Hatta juga merebranding jenama miliknya dari sebelumnya Wiwiek Hatta Luxury Syar’I menjadi Wiwiek Hatta ID yang menampilkan koleksi-koleksi modest fashion dan ready to wear yang lebih luas serta kekinian.

Kata Wiwiek, ide tersebut berawal dari dirinya yang gemar mengenakan modest fashion dengan style passionnya sendiri saat tampil di beberapa acara.

Kemudian banyak yang tertartik dengan gaya penampilan modest ala Wiwiek Hatta. Berangkat dari hal itu, ingin semua yang suka dengan style fashionnya bisa mendapatkan koleksi yang sama juga.

Turut hadir juga dalam acara tersebut Istri dari Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Kiki Hermono yang juga memakai koleksi Wiwiek Hatta ID bersama para istri-istri pejabat dan himpunan istri Indonesia – Malaysia (IRWANI).

"Mudah-mudahan baju baju ini bisa masuk di pasar Malaysia dan setiap tahun bisa mengikuti acara ini lagi dan mudah-mudahan sukses untuk ke depannya baik di Malaysia maupun di Indonesia," ucap Kiki Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia.

Wiwiek pun berharap, gelaran tahunan fashion show modest berskala Internasional ini ke depannya bisa lebih konsisten diadakan agar semakin ramai diikuti oleh para jenama serta desainer Indonesia.

Hal ini pun dinilai dapat membuat industri fashion Tanah Air semakin berkembang maju di tingkat internasional dan menumbuhkan perekonomian Indonesia dari sektor fashion modest.

Mengutip Antara, Jumat (16/2/2024), pada ajang ini terdapat lebih dari 15 perwakilan dari berbagai negara, di antaranya Indonesia, Malaysia, Pilipina, Australia, Gambia, South Africa, Brunei, Hong Kong, Nigeria, United States of America (USA), Perancis, Botswana, Ghana, Nepal Fiji, India, Pakistan, Togo, Papua Nugini serta Zimbabwe.