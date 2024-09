Jenama Fesyen Lokal Buttonscarves Debut di Dubai Fashion Week S/S 25

ERA.id - Jenama fesyen lokal Buttonscarves kembali melanjutkan langkah besar di kancah internasional. Merek yang terkenal dengan busana modest ini tampil di ajang bergengsi Dubai Fashion Week Spring/Summer 2025 pada Kamis, 5 September 2024.

Ini bukanlah kali pertama jenama lokal itu tampil di ajang internasional, sebelumnya mereka juga sempat debut di New York Fashion Week A/W 23-24, London Fashion Week S/S 23-24, Kuala Lumpur Fashion Week, dan Istanbul Modest Fashion Wee.

Selama di Dubai, merek fashion asal Jakarta itu menampilkan koleksi bernama Lucent Dusk. Koleksi ini hadir dengan estetika palet warna netral, menonjolkan perpaduan material mewah seperti satin, jacquard, tweed, katun, dan organza. Aksen seperti pola emboss dan beads menjadikan koleksi ini terlihat statement dan menawan.

Selain itu, ada pula look yang kreatif dan invatif dengan menampilkan tas ikoniknya dalam ukuran yang lebih besar daripada ukuran pada umumnya, seperti Nina Bag, Mindy Bag, dan Beverly Bag.

Dubai Fashion Week S/S 25 yang diselenggarakan di Dubai Design District (D3) ini mengundang sejumlah tamu penting dan pesohor ternama dari berbagai penjuru dunia untuk menyaksikan pertunjukan yang sangat dinanti-nantikan.

Di antaranya adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab, H.E Husin Bagis, atase dari kedutaan besar Indonesia di Abu Dhabi, serta para pesohor dari Indonesia Alyssa Daguise, Putri Marino, dan Laura Basuki. Pertunjukan mode ini juga mendapat perhatian dari Jurnalis serta Buyer internasional.

Selain itu, hadir juga desainer ternama asal Malaysia, Rizman Ruzaini. Beberapa figur publik internasional juga terlihat hadir di pertunjukan ini, salah satunya ialah Rania Yehia aktris, public figure, dan influencer asal Mesir yang juga menjadi ambassador Kementerian Pariwisata Mesir.

Kemudian ada supermodel asal Norwegia-Somalia, Rawdah Mohamed. Namanya melejit karena menjalani profesi model sekaligus editor Vogue Skandinavia pertama yang muslim dan berhijab.

Lalu Khadija Al Bastaki, ia dikenal sebagai pengusaha fashion yang telah menerima penghargaan bergengsi diantaranya Forbes ME’s 100 Most Powerful Businesswomen 2024, Arabian Business’ 50 Women Leaders 2024, dan Hello Arabia’s Hello! 100 Icons tahun ini.

"Mimpi kami adalah membawa nama Buttonscarves ke panggung dunia. Dengan tampil di Dubai Fashion Week, kami menunjukkan tidak ada batasan bagi kreativitas dan semangat."

"Setiap langkah yang kami ambil adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menjadikan Buttonscarves sebagai brand global yang dikenal luas, menginspirasi, dan juga membanggakan Indonesia di kancah internasional," jelas Linda Anggrea, CEO Buttonscarves.