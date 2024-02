Menyongsong Ramadan, Tips Temukan Warna Outfit yang Tepat untuk Momen Buka Puasa

ERA.id - Saat memasuki bulan puasa, biasanya masyarakat bersuka cita dengan mengadakan acara buka puasa bersama teman maupun keluarga dan memanfaatkan momen dengan mengenakan pakaian terbaik yang pas dengan acara.

Co Founder Benang Jarum Allysa Hawadi mengatakan untuk menemukan warna yang tepat saat ingin menghadiri acara berbuka puasa bersama adalah mengetahui dulu bentuk tubuh dan warna kulit pemakainya.

“Yang pertama know your body, know your skin tone, jadi tips paling pertama knowing yourself first,” kata Allysa saat ditemui media di Jakarta, Minggu.

Selain mengetahui warna kulit dan bentuk tubuh, penting juga untuk memakai pakaian yang mencerahkan kulit dan tidak memakai warna baju yang gelap. Baju yang cerah akan meningkatkan warna kulit sehingga lebih fresh meskipun berpuasa.

Warna yang perlu dihindari menurut Allysa adalah warna hitam, dan gunakan warna terang seperti putih atau earth tone yang cerah jika memakai abaya ataupun tunik.

“Karena aku perhatiin kalau warna putih mau skin tone warna apapun pasti masuk, pasti cocok dan itu bertahan lama,” katanya.

Sementara itu Pendiri dan Direktur Kreatif Buttonscarves dan Benang Jarum Linda Anggreaningsih menyarankan untuk mengenakan cutting dress yang longgar.

Pakaian model ini akan mudah dipadukan dengan hijab apapun dan mudah dipakai ketika acara buka puasa bersama dan ketika ingin sholat.

Tren sarimbit juga akan menjadi model yang dinantikan keluarga untuk family matching.

"Sarimbit sekarang nggak hanya lebaran tapi juga di momen buka puasa," kata Linda.