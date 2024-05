Doja Cat Tampil Basah Kuyup dengan Dress Putih di Met Gala 2024

ERA.id - Doja Cat sukses menjadi salah satu selebriti yang mencuri perhatian saat menghadiri Met Gala 2024, di Metropolitan Museum of Art, New York, AS, pada Senin (6/5/2024) waktu setempat. Ia tampil mengejutkan dengan busananya yang nyentrik dan unik.

Pada perhelatan tersebut, Doja Cat mengenakan dua busana berbeda. Saat berangkat dari tempatnya menginap The Mark Hotel ke lokasi acara, Doja Cat tampil seperti baru selesai mandi dengan mengenakan handuk membungkus tubuh dan kepalanya.

Ketika berjalan di red carpet, Doja Cat mengenakan dress t-shirt putih panjang dari Vetements. Namun, uniknya dress tersebut dibiarkan basah dari atas sampai bawah, sehingga mengekspos tubuhnya.

Untuk melengkapi penampilannya, Doja Cat membiarkan maskaranya luntur seperti baru terkena air. Dilansir dari ENews, penampilannya merupakan karya stylist Brett Alan Nelson, dengan outfit tema Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

Doja Cat sendiri mengaku memang sengaja memilih outfit tersebut karena ingin tampil berbeda. Ia juga memiliki kesan tersendiri mengenai busana putih dari kain katun.

“Aku tahu banyak orang yang akan tampil dengan bunga-bungaan, jadi bunga pilihanku adalah bunga yang paling banyaj digunakan yakni kain katun,” tuturnya.

“T-shirt putih itu juga tidak lekang oleh waktu dan terasa sangat puitis dan aku tahu ini nggak membaur dengan yang lain. Aku memang tidak ingin membaur,” tambahnya.

Penampilan Doja Cat di Met Gala 2024 dengan dress basah menerawang ini sontak langsung menuai komentar netizen dan sempat trending di platform X. Banyak yang mengkritik dress yang ia kenakan.

“Dress terburuk sepanjang masa,” komentar netizen.

“Mengapa harus seperti itu? Dia seharusnya tetap berada di kamar mandi,” ucap yang lain.

“Dia adalah berantakan yang sesungguhnya,” tambah yang lainnya.