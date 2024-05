Jennie BLACKPINK Tampil Manis dengan Look Serba Biru Elektrik di Met Gala 2024

ERA.id - Jennie BLACKPINK kembali mencuri perhatian dengan tampil di Met Gala 2024, yang digelar di Metropolitan Museum of Art, New York, AS, pada Senin (6/5) waktu setempat. Ia tampil memukau dengan outfit tema Met Gala tahun ini, yakni “The Garden of Time”.

Penyanyi kelahiran 1996 ini hadir di red carpet dengan mengenakan setelan dress berwarna biru yang membuat penampilannya tampak seksi. Dilansir dari Vogue, dress tersebut dari Alaïa.

Dress tersebut memiliki atasan sleeveless dengan kerah turtle neck. Pada bagian perut dibiarkan terbuka dengan Jennie mengenakan belt mutiara yang menambah elegan penampilannya.

Pada bagian bawah, dress tersebut membentuk sebuah rok mini ruffle, dengan belahan hampir mencapai pinggang pada salah satu bagian kakinya. Dressnya juga memiliki kain panjang menjuntai pada bagian belakangnya.

Untuk rambutnya, Jennie menyanggul semua ke atas dan membentuknya menyerupai bunga, yang sangat sesuai dengan tema Met Gala 2024. Ia juga mengenakan heels berwarna biru dan anting mutiara untuk melengkapi penampilannya.

Sebagai informasi, ini merupakan kedua kalinya Jennie BLACKPINK hadir di Met Gala.

Tahun 2023 lalu, ia tampil perdana du Met Gala dengan mengenakan setelan dress vintage dari Chanel yang berwarna putih dengan aksen hitam rancangan.