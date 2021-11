Kritik Tahlilan, Five Vi: Keluarga Mayit Menjamu Tamu Bertentangan dengan Akal

ERA.id - Artis yang dulunya kerap membintangi beberapa film layar lebar yakni Five Vi, mengingatkan umat Muslim agar meramaikan masjid.



Ia mengunggah konten pengingat tersebut lewat akun Instagram-nya. Tak cuma itu, Five Vi juga memperingatkan agar umat mengetahui buruknya tahlilan dan maulid.



"Diundang tahlilan dan yasinan banyak yang datang. Acara maulid banyak yang hadir. Namun, ketika salat 5 waktu tiba, masjid sepi," begitu bunyi konten flyer yang diunggah Five Vi.



