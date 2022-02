Resmi Jadikan Kim Kardashian Model Terbaru, Balenciaga Hapus Semua Foto Lama di Instagram

ERA.id - Balenciaga resmi mengumumkan Kim Kardashian sebagai the face of new campaign mereka. Sebagai tanda bahwa Kim Kardashian menjadi model terbaru, Balenciaga menghapus semua foto dari akun Instagram dan hanya menyisakan slideshow foto Kim Kardashian.

Balenciaga juga mengunggah video reel yang memperlihatkan Kim Kardahsian berpose menggunakan tas neon Le Cagole saat Cello Suite No. 1 Bach. Kim Kardashian melalukan pemotretan di rumahnya di Calabasas, oleh Stef Mitchell dengan total 3 ready-to-wear look yang sangat memperlihatkan personal style-nya.

Di foto pertama, Kim Kardashian berpose di sofa putih sambil menggunakan black catsuit dengan neon green Balenciaga yang menjadi statement fashion item pada penampilannya.

Pada ungahan selanjutanya Kim tampil edgy dengan menggunakan signature oversize coat dengan aksen sharp shoulders yang disempurnakan dengan sunglasses, pointy boots dan Hourglass handbag.

Kim Kardashian (Instagram/@balenciaga)

Dan, dalam postingan foto terbaru, Kim Kardashian mengenakan leopard coat dengan tas dan sepatu boots La Cagole berwarna hitam.

Sinyal keterlibatan Kim Kardashian sepertinya sudah ditunjukan kala ia tampil di Met Gala 2021. Kim tampil viral dengan bodysuit serba hitam Balenciaga. Ia juga keram mengenakan oufit Baleciaga dalam beberapa kesempatan lain.

Tag: Kim Kardashian Balenciaga