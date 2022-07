Adu Gaya Ridwan Kamil dan Anies Baswedan Saat Catwalk di Lokasi Citayam Fashion Week, Siapa Paling Keren?

ERA.id - Fenomena Citayam Fashion Week yang digandrungi remaja-remaja Sudirman, Citayam, Bojong Gede hingga Depok (SCBD) ramai diperbincangkan. Bahkan, sejumlah model profesional mejeng di Citayam Fashion Week, salah satunya Paula Verhoeven.

Tak hanya model, beberapa politisi juga ikut catwalk di Citayam Fashion Week, di antaranya adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Gaya keduanya saat melakukan catwalk di penyebrangan jalan Taman Dukuh Atas yang menjadi sorotan. Penasaran, mira kita adu gaya antara Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Siapa yang paling kece?

1. Penampilan Ridwan Kamil

Ridwan Kamil (Foto: Instagram/@ridwankamil)

Suami Atalia Praratya tampil keren saat catwalk di Citayam Fashion Week. Ia tampil modis mengenakan jas warna khaki rancangan desainer ternama Samuel Wongso yang dipadukan celana panjang bahan yang warnanya senada. Tak lupa, Ridwan Kamil memadukan gayanya dengan kaus putih sebagai inner. Pria berusia 50 tahun ini sangat gagah dengan topi dan kacamata hitam sneakers putih sembari menenteng tas punggung bahan kulit warna cokelat tua.

2. Penampilan Anies Baswedan

Anies Baswedan (Foto: Instagram/@aniesbaswedan)

Tak mau ketinggalan, Anies juga membagikan momen saat berpose di catwalk penyebrangan jalan Taman Dukuh Atas. Anies berpenampilan formal dengan setelan jas, disertai dasi, yang dilengkapi sepatu pantofel.

3. Ridwan Kamil ajak ojol

Ridwan Kamil (Foto: Instagram/@ridwankamil)

Ridwan Kamil terlihat bak model profesional saat catwalk zebracross Taman Dukuh Atas, yang merupakan area 'kekuasaan' Citayam Fashion Week. Ridwan Kamil mengajak para driver ojek online (ojol) yang nongkrong di sekitaran Dukuh Atas untuk melakukan catwalk bersama.

4. Anies ajak pejabat

Anies Baswedan (Foto: Instagram/@publiciti_)

Anies turut mengajak pejabat lembaga keuangan Uni Eropa saat catwalk penyeberangan jalan Taman Dukuh Atas, yakni EU Ambassador HE Vincent Piket, dan Vice President of the European Investment Bank, Kris Peeters. Ketika melenggang di area Sudirman, mereka menjadi pusat perhatian di tengah-tengah para ABG SCBD yang gaya berpakaiannya nyentrik.

