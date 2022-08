3 Rekomendasi Film Horor yang Akan Tayang 2022

ERA.id - Akhir tahun tinggal beberapa bulan lagi, tidak lengkap rasanya jika Eramania melewatkan beberapa film horor yang akan tayang 2022 ini. Jika tahun ini ada Scream dan Texas Chainsaw Massacre, masih ada beberapa rekomendasi film yang menguji adrenalin kalian.

Terdapat begitu banyak pilihan untuk dipilih, mulai dari layar lebar hingga beberapa akan tersedia untuk streaming. Apakah Anda seorang penggemar horor? Yuk simak beberapa list berikut ini.

Film Horor yang Akan Tayang 2022

The Invitation

Film thriller supernatural ini, disutradarai oleh Jessica M. Thompson yang sebelumnya telah menggarap The Light of the Moon pada tahun 2017. Kemudian naskahnya ditulis oleh Blair Butler yang pernah menggarap Helstrom di tahun 2020.

Selain itu film ini diproduksi oleh Emile Gladstone yang sebelumnya membuat The Curse of la Llorona pada tahaun 2019.

The Invitation dibintangi oleh Nathalie Emmanuel (Game of Thrones, 2013-2019) dan Thomas Doherty (Gossip Girl, 2021-).

Sinopsis Film The Invitation

“Setelah kematian ibunya dan tidak memiliki kerabat lain, Evie (Nathalie Emmanuel) melakukan tes DNA... dan menemukan sepupunya yang telah lama hilang dan tidak pernah diketahui sebelumnya. Evie diundang oleh keluarga barunya ke pernikahan mewah di pedesaan Inggris, dia pada awalnya tergoda oleh tuan rumah bangsawan, tetapi segera didorong ke dalam mimpi buruk untuk bertahan hidup saat ia mengungkap rahasia dalam sejarah keluarganya.”

Pearl

Film ini adalah prekuel dari Ti West's X (2022) yang naskahnya ditulis bersama oleh West dan Mia Goth. Pearl adalah seorang gadis muda di sebuah peternakan pada tahun 1918 yang memimpikan kehidupan luar biasa. Dia akan beradu peran dengan David Corenswet (Hollywood, 2020), Tandi Wright (800 Words, 2015), dan Matthew Sutherland (The Stranger, 2022).

Poster Film Pearl (IMDB)

Sinopsis Film Pearl

“Film yang berlatar Perang Dunia I ini menampilkan asal-usul berbagai karakter. Pearl mulai merasa terjebak di pertanian keluarga yang terisolasi. Selain itu, ia ditugaskan untuk merawat ayahnya yang sakit koma. Sementara itu, ibu Pearl yang kejam akan menciptakan tabrakan ambisi, godaan, dan menciptakan sosokpenjahat menakutkan.”

Halloween Ends

Di penghujung tahun tepat untuk merayakan Halloween, dengan franchise dilm Halloween yang ikonik. Halloween Ends disutradarai oleh David Gordon Green (Halloween, 2018) dan ditulis oleh Green, Danny McBride (Tropic Thunder, 2008), Paul Brad Logan (Manglehorn, 2014), dan Chris Bernier (The House: A Hulu Halloween Anthology, 2017).

Halloween Ends kembali dibintangi oleh Jamie Lee Curtis yang berperan sebagai Laurie Strode. Dia akan bergabung dengan James Jude Courtney (Halloween Kills, 2021), Andi Matichak (Halloween, 2018), Will Patton (The Devil Below, 2021), dan Kyle Richards (The Prince, 2021).

Poster Film Halloween Ends (IMDB)

Sinopsis Film Halloween Ends

“Empat tahun setelah peristiwa Halloween Kills tahun lalu, Laurie tinggal bersama cucunya Allyson (Andi Matichak) yang sedang menyelesaikan penulisan memoarnya. Michael Myers tidak terlihat lagi sejak itu. Laurie yang membiarkan momok Michael menentukan realitasnya selama beberapa dekade, telah memutuskan untuk membebaskan dirinya dari ketakutan dan kemarahan dengan merangkul kehidupan.

Keadaan berubah ketika seorang pemuda, Corey Cunningham (Rohan Campbell), dituduh membunuh seorang anak laki-laki yang dia asuh. Peristiwa itu memicu serangkaian kekerasan dan teror yang akan memaksa Laurie untuk menghadapi kejahatan yang tidak dapat Ia kendalikan untuk selamanya."

Selain film horor yang akan tayang 2022, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu ingin tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman.