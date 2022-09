Tampil Pecah di Miracle in Cell No. 7, Indro Warkop Ungkap Proses Syuting dengan Indra Jegel hingga Tora Sudiro

ERA.id - Indro Warkop bersama Indra Jegel, Rigen Rakelna, Tora Sudiro, dan Bryan Domani berhasil tampil pecah di Miracle in Cell No. 7 Indonesia. Dalam film ini mereka berperan sebagai tahanan di sel 7, yang menjadi teman pemeran utama Dodo Rozak, diperankan Vino G. Bastian.



Pada film tersebut, mereka tampil dengan penuh komedi dan berbagai adegan seperti saling mengeplak yang sukses mengundang tawa. Untu menghasilkan adegan seperti itu, Indro mengatakan bahwa semuanya sudah diatur dan atas seizinnya sebagai senior.



"Jadi semua itu sudah kita rencanakan ya, ada senioritas di sini, semuanya melalui izin saya," ujar Indro Warkop sambil bercanda, saat konferensi pers di XXI Epicentrum, Kamis (1/8/2022).



Indro mengatakan bahwa adegan-adegan itu memang sudah direncanakan sedemikian rupa. Mereka dan tim lainnya sudah memikirkan semuanya dan mengatur agar menghasilkan gambar yang baik, termasuk berakting dengan menjiwai.



"Film itu bukan panggung, jadi tidak ada yang spontanitas di situ. Jadi semuanya pasti terencana, pasti ada kerja sama melibatkan banyak orang. Ini kerja kolektif yang semua diatur untuk geplakan-geplakan itu," jelasnya.



Lebih lanjut, dengan khas candaannya, Indro juga menjelaskan bahwa adegan itu juga sudah dilatih saat workshop sebelum syuting. Mereka juga dibimbing oleh pelatih akting dengan baik.



"Jadi sebetulnya itu semua sudah terencana dengan baik. Termasuk geplak-geplakan kita juga sudah pada saat workshop itu kita juga sudah datangkan paramedic gitu ya, supaya kalau ada yang cedera itu. Semuanya sudah direncanakan, kami juga dibimbing," pungkas Indro Warkop.



Sementara itu, film Miracle In Cell No. 7 ini dibintangi oleh Vino G Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen Rakelna, Bryan Domani, Denny Sumargo, dan Marsha Timothy. Film ini akan mulai tayang diseluruh bioskop Indonesia pada tanggal 8 September 2022.