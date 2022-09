Bintangi Ticket to Paradise, Julia Roberts dan George Clooney Lakoni Adegan Ciuman hingga 80 Kali

ERA.id - Belum lama ini, Julia Roberts dan George Clooney berbagi tentang pengalaman mereka saat pembuatan film Ticket to Paradise. Mereka mengaku cukup kesulitan saat harus melakukan adegan mesra, karena sudah bersahabat cukup lama.



Julia mengaku bahwa mereka perlu melakoni adegan ciuman dengan pengulangan hingga sebanyak 80 kali. Bukan karena grogi, pengulangan terus dilakukan karena George dan Julia tidak bisa menahan tawa saat syuting.



"Jadi bisa dibilang 79 kali kami melakukan ulang adegan ciuman karena tertawa, sementara satu kalinya baru benar-benar melakukannya," ujar Julie Roberts dilansir dari New York Times.



George mengaku menceritakan pengulangan adegan ciuman dengan Julia tersebut kepada istrinya, Amal Clooney. Ia menyebut bahwa Amal sempat terkejut mendengar fakta tersebut.



"Aku bilang pada istriku adegan ciuman perlu dilakukan ulang 80 kali, dan istriku bilang, hah?" ungkap George.



Julia mengatakan bahwa hubungannya dengan George memang sudah sangat dekat sebagai sahabat. Mereka sering membintangi film bersama, seperti Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, hingga Confessions of a Dangerous Mind.



"Kami memiliki persahabatan yang erat yang diketahui banyak orang dan kami menjadi pasangan yang bercerai dalam film Ticket to Paradise. Jadi sepertinya akan ada separuh orang Amerika yang mungkin mengira bahwa kami bukan akting bercerai, tapi benar-benar melakukannya," jelas Julia.



Sementara itu, film Ticket to Paradise sendiri akan mulai tayang pada 21 Oktober 2022 mendatang. Pada film Hollywood ini, aktor asal Indonesia, Maxime Bouttier ikut berperan.