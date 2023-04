Profil Maxime Bouttier, Aktor Berondong yang Diisukan Jalin Hubungan dengan Luna Maya

ERA.id - Artis cantik Luna Maya kembali membuat heboh netizen Tanah Air. Aktris dan model 39 tahun tersebut diisukan menjalin hubungan spesial dengan aktor blasteran Maxime Bouttier. Isu tersebut muncul setelah adanya unggahan akun TikTok @melatiwangi.

Dalam postingan tersebut, Luna terlihat begitu akrab dengan Maxime. Kabar kedekatan itu juga diperkuat dengan momen Luna ketika hadir dalam perayaan ulang tahun Maxime. Artis blasteran Australia itu terlihat berpose di samping aktor berdarah Indonesia-Prancis tersebut. Artikel ini akan membahas profil Maxime Bouttier.

Dalam foto tersebut, Maxime Bouttier juga terlihat merangkul Luna Maya yang sedang berdiri di sampingnya. Selain itu, hadir pula selebriti lainnya, diantaranya Taskya Namya dan Raihanun.

Ilustrasi potret Luna Maya yang cantik paripurna (Instagram/lunamaya)

Timbulkan Berbagai Spekulasi

Kemunculan foto tersebut sontak melahirkan banyak spekulasi netizen. Tak sedikit yang mempunyai anggapan jika keduanya sudah saling akrab satu sama lain, bahkan berpacaran.

Ada juga netizen yang mengatakan jika Raffi Ahmad pernah melemparkan godaan bahwa Luna Maya sedang dekat dengan pria berondong.

"Raffi pernah spoiler jalan sama lebih muda ganteng, tapi siapa entah lah," kata netizen.

"Gapapa deh kalau beneran jodoh sama Maxim, cocok juga," tulis netizen lainnya.

Profil Maxime Bouttier

Aktor yang memiliki nama lengkap Maxime Andre Selam Bouttier dilahirkan di Poitiers, Prancis pada 22 April 1993. Ia adalah anak pertama dari pasangan Patrice Bouttier dan Siti Purwanti.

Maxime Bouttier remaja mengawali kariernya di dunia modeling. Dengan modal dasar paras tampan dan tubuh proporsional, ia berhasil bergabung dengan agensi permodelan di Bali saat itu.

Selanjutnya Maxime terbang ke Jakarta dan terjun ke dunia seni akting. Debut pertamanya bermula dalam sinetron bertajuk Arti Sahabat Musim Kedua (2010) sebagai Byan. Karena talentanya yang memukau, Maxime Bouttier berhasil menapaki dunia film layar lebar.

Nama Lengkap: Maxime Andre Selam Bouttier

Nama Panggung: Maxime Bouttier

Tempat, Tanggal Lahir: Prancis, 22 April 1993.

Pekerjaan: Model dan Artis.

Kewarganegaraan: Indonesia

Agama: Islam

Latar belakang Keluarga

Ayah Maxime, Patrice Bouttier merupakan koki asal Prancis, adapun ibu Maxime, Siti Purwanti ialah wanita berkebangsaan asli Indonesia. Maxime mempunyai adik perempuan bernama Elodie Bouttier.

Maxime juga gemar memainkan music, khususnya gitar. Ia pernah membawakan soundtrack film Meet Me After Sunset, dengan judul "Sunset" bersama Agatha Chelsea pada 2017. Maxime membuat nama Indonesia menjadi sorotan setelah beradu akting bersama George Clooney, Julia Roberts, dan Kaitlyn Dever dalam film Ticket to Paradise yang rilis perdana di Australia pada tanggal 15 September 2022. Dalam film tersebut, Maxime berakting sebagai pria bali bernama Gede.

Filmografi

Sinetron:

· Nada Cinta (2011)

· Arti Sahabat (2011)

· Bulan di Atas Mentari (2011)

· Segalanya Cinta (2012)

· Kinara (2013)

· Cakep Cakep Sakti (2014)

· Vampire (2015)

· Melodi (2016)

· Bawang Merah Bawang Putih (2017)

· Cahaya Terindah (2019)

· Roda-Roda Gila (2022)

· FTV: 4 Serangkai (2012)

· Petasan Cinta Meledak di Hatiku (2014)

· Asinan Betawi Bikin Jatuh Cinta (2015)

· 30 Hari Magang Jadi Pacar (2016)

· Asap Sate Pembawa Rindu (2016)

· Kekasih Untuk Sang Pujangga (2017)

Film:

· 18++ Forever Love (2012)

· Kata Hati (2013)

· Refrain (2013)

· Pukulan Maut (2014)

· Cermin Penari Jaipong (2014)

· Bidadari Terakhir (2015)

· Otajin (2016)

· A: Aku, Benci, & Cinta (2017)

· Meet Me After Sunset (2018)

· Matt & Mou (2019)

Demikianlah ulasan tentang profil Maxime Bouttier yang diisukan berpacaran dengan Luna Maya.

