Hari Pertama Tayang, Film Miracle In Cell No Ternding No 1 di Twitter, Tiket Sold Out

ERA.id - Hari Pertama tayang, film Miracle In Cell No 7 mendapat apresiasi positif dari para pecinta film Indonesia. Hal ini terlihat dari penjualan ticket yang terjual habis dibeberapa wilayah seperti Ambon, Ternate, Palangkaraya, Pontianak, Sidoarjo, Semarang, Surabaya, Bandung dan beberapa wilayah lainnya sudah terjual habis untuk penanyangan hari perdana.



Selain itu, antusias juga hadir dari warganet, yang dibuktikan dengan adanya trending teratas di twitter. Banyak warga twitter yang larut pada cerita yang disajikan oleh film Miracle In Cell No 7, seperti yang di twit oleh akun Roséanne @chikinblue.

"Gak nyangka sih film versi indonya baguuus. Berhasil bikin mewek kaya film koreanya dan menurut gue pribadi ini lebih lucuuu Aktingnya mawar dan vino mantep banget sih Goks lah ini!."



Akun hasf @baekprefecture menulis,"INI FILMNYA KEREN BANGETTTTTT DIBUAT KETAWA TERUS YAALLAH TAPI SEKALI DAPET SCENE BAWANG NANGISNYA BENER2 SAMPE BENGEPPP."



Sedangkan Dodon Dwi Prastyo @dodondwiprastyo pada akun twitternya mengupload video dirinya menangis kejer sampai film berakhir, dan di captionnya dia menulis,"Belum berhenti nangisnya I miss you, Dad 1954–2006."



Medapat sambutan hangat para pemain film Miracle In Cell No 7, mengucap syukur.

"Alhamdulillah, bisa mendapatkan apresiasi yang sebesar ini dari masyarakat Indonesia. Semoga penonton bisa terhibur," ujar Vino G Bastian.



Hal senada juga disampaikan oleh Indro Warkop.

"Mudah-mudahan ini akan terus bergulir kedepannya. Semoga banyak yang puas dan ingin menonton lagi film ini," katanya.



Film Miracle In Cell No 7, tayang diseluruh bioskop di Indonesia mulai tanggal 8 September 2022.