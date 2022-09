Diangkat dari Kisah Nyata, Berikut 5 Fakta Menarik dalam Film Miracle in Cell No. 7

ERA.id - Kabar baik untuk para penikmat film-film yang diproduksi oleh anak negeri. Pada 8 September 2022, film Miracle in Cell No. 7 dikabarkan akan tayang di Indonesia.

Alur cerita dari film ini bercerita tentang seorang anak yang memiliki ayah dengan keterbelakangan mental.

Adapun sutradara yang menggarap film Miracle in Cell No.7 yaitu Hanung Bramantyo dengan penulis naskah Alim Sudio.

Selain itu, ada beberapa fakta menarik yang bisa kita lihat dari Film Miracle in Cell No.7. Apa saja kira-kira? Berikut ulasannya.

Film dengan warna genre drama komedi

Miracle in Cell No. 7 adalah film dengan genre drama komedi keluarga. Film ini banyak mengisahkan seorang ayah yang berjuang untuk membuat putrinya bahagia.

Alur cerita dalam film diambil dari kisah nyata

Alur cerita dalam film Miracle in Cell No. 7 diambil dari kisah nyata. Sebelumnya, pada tahun 2013 film ini sudah ditayangkan terlebih dulu di Korea.

Tokoh asli Lee Yong Gu (Ryu Seung Ryong) dari Miracle in Cell No. 7 merupakan seorang pria bernama Jeong Won Seop.

Ia diceritakan sebagai seorang disabilitas intelektual yang tutup usia pada umur 87 tahun.

Hal yang menyedihkan adalah, selama 15 tahun Jeong harus menghabiskan waktu di penjara setelah menjalani persidangan ulang.

Saat itu ia dituduh melakukan pemerkosaan dan mencekik seorang gadis sekolah dasar, anak dari kepala polisi Chuncheon pada tahun 1972.

Selanjutnya, pada tahun 2018 Jeong baru dibebaskan.

Film paling laris di Korea Selatan

Tahukah Anda, Miracle in Cell No. 7 ternyata sangat laris di box office. Selama 46 hari, penayangan film ini berhasil mengundang 12,8 juta penonton.

Selain itu, saat perilisannya pada Januari 2013, Miracle in Cell No. 7 juga memberikan keuntungan hingga 81,1 juta dollar AS atau Rp 1,17 triliun.

Ada penjara di studio

Fakta menarik Miracle In Cell No.7 selanjutnya yaitu keberadaan penjara di studio.

Hanung Bramantyo, sutradara Miracle In Cell No.7 menyatakan jika set lokasi penjara di studio sengaja dirancang untuk kebutuhan syuting.

Menurutnya, pada mulanya dia berniat mengambil adegan di penjara asli. Namun, rencana tersebut ditunda karena kondisi lapangan yang tidak mendukung.

Original Soundtrack dinyanyikan oleh Andmesh

Penayangan film Miracle in Cell No. 7 juga akan didukung oleh original soundtrack yang dinyanyikan Andmesh.

Lagu yang dibawakan Andmesh itu berjudul "Andaikan Kau Datang".

Andmesh sendiri beberapa waktu lalu mengaku sangat bangga karena terlibat dalam proyek tersebut, ia mengaku menyanyi dengan hati.

Selain lagu “Andaikan Kau Datang,” soundtrack yang digunakan dalam film Miracle In Cell No.7 juga ada yang menggunakan lagu "Balon Udara" karya Ade Omar.

Vino G. Bastian (Era.ID/Yesica Sitinjak)

Lagu "Balon Udara" dibawakan oleh jajaran pemain dalam film Miracle In Cell No.7, antara lain Vino G Bastian, Tora Sudiro, Bryan Domani, Graciella Abigail, Indro Warkop, Mawar De Jongh, Indra Jegel, dan Rigen Rakelna.

Demikianlah 5 fakta menarik yang ada dalam film Miracle in Cell No. 7, berniat untuk nonton?

