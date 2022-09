5 Rekomendasi Film dan Serial Bertema Pencurian di Dunia Nyata yang Mendebarkan

ERA.id - Film Mencuri Raden Saleh, berhasil membuat penonton Indonesia menyukai film bertema pencurian. Mencuri Raden Saleh menceritakan komplotan yang siap menjalankan misi untuk mencuri lukisan sang maestro, Raden Saleh, yang berjudul Penangkapan Diponegoro.

Bagi kamu yang suka dengan film atau serial tentang pencurian, Era.id merangkum 5 rekomendasi film atau serial yang bisa ditonton.

1. Made You Look: A True Story of Fake Art

Made You Look: A True Story of Fake Art (Foto: IMDb)

Made You Look merupakan film dokumenter kriminal Amerika yang diangkat dari kisah nyata. Film ini membongkar kisah pemalsuan karya lukisan seniman-seniman besar selama 20 tahun di New York. IMDb memberikan rating film ini 7/10.

2. Murder Among the Mormons

Murder Among The Mormons (Foto: Netflix)

Serial dari Murder Among the Mormons, berisi 3 episod di Netflix. Serial dokumenter ini menceritakan tentang tragedi Utah 1985. Yang mana ada tragedi pengeboman Gereja Mormon, diketahui adanya juga pencurian dan pemalsuan dokumen-dokumen dari agama aliran Mormon. Rating dari IMDb, 7/10.

3. Sour Grapes (2016)

Film Sour Grapes. (Foto: IMDb)

Film dokumenter yang diangkat dari kisahnyata, Film Sour Grapes mengangkat kisah tentang penipuan terbesar di dunia pelelangan wine. Menceritakan Rudy Kurniawan, orang asal Indonesia yang berhasil memanipulasi wine terkenal. Juga Rudy berhasil membohongi para kolektor wine. IMDb memberikan rating 7,2/10.

4. This Is A Robbery: The World's Biggest Art Heist



This Is A Robbery: The World's Biggest Art Heist (foto: Netflix)

Serial dokumenter berisi 4 episod, menceritakan perampokan karya seni yang sampai saat ini belum ditemukan. Perampokan itu terjadi 18 Maret 1990 di Museum Isabella Stewart Gardner di Boston. Rating dari IMDb, 6,5/10.

5. Beltracchi: The Art of Forgery



"Beltracchi: The Art of Forgery" (Foto: IMDb)

Menceritakan kehidupan Beltracchi, seorang peniru lukisan paling sukses di Jerman. Dalam film ini Beltracchi memberikan bagaimana caranya melukis ulang lukisan-lukisan terkenal. IMDb memberikan rating 7.1/10.