Raih Jutaan Penonton, Daftar Film Indonesia Sudah Jadi Tuan Rumah di Negara Sendiri

ERA.id - Industri perfilman Indonesia kembali meningkat usai sempat terdampak pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Pada bulan September 2022 ini, market share penonton bioskop untuk film Indonesia jauh melebihi jumlah penonton film luar negeri.



Fenomena ini menjadi yang pertama terjadi dalam sejarah perfilman Indonesia. Menurut data dari FilmIndonesia.or.id, film Indonesia yang tayang banyak meraih penonton hingga jutaan orang.



Mulai dari film KKN Desa Penari (9.233.847), Pengabdi Setan 2 (6.390.970), Miracle In Cell No 7 (3.543.856 (masih tayang)), Ngeri-ngeri Sedap (2.886.122), Ivanna (2.793.775), Sayap-Sayap Patah (2.414.405), Mencuri Raden Saleh (2.248.931), Ku Kira Kau Rumah (2.220.180), The Doll 3 (1.764.077) dan Kuntilanak 3 (1.313.304).



Dengan jumlah penonton jutaan tersebut, maka market share penonton film di bioskop mencapai 61 persen untuk film Indonesia. Untuk film asal luar negeri sendiri memiliki persentasi sebesar 39 persen. Selain di bioskop, market share tersebut juga dihitung dari film-film yang tayang di platform Over The Top atau OTT.



Sementara itu, Produser Falcon Pictures, Frederica mengaku bangga dengan prestasi yang ditorehkan film-film Indonesia. Termasuk film produksi Falcon Pictures yang masih tayang di bioskop saat ini, yakni Miracle in Cell No. 7.



"Alhamdulillah, ini sejarah pertama dalam dunia film, kalau film Indonesia bisa melebihi perolehan penonton film barat. Saya berharap bisa bertahan sampai akhir tahun. Saya juga senang karena APFI juga mempunyai kontribusi dalam peroleham tersebut," ungkap Frederica, dikutip dari keterangan resmi.