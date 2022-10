Vakum 9 Tahun, Emir Mahira Ngaku Bahasa Jadi Tantangan Berat di Film Kalian Pantas Mati

ERA.id - Emir Mahira berkesempatan menjadi pemeran utama dalam film Kalian Pantas Mati yang bakal tayang 13 Oktober 2022 diseluruh bioskop Tanah Air. Ketika bermain film ini, bintang film Garuda di Dadaku ini mengungkapkan tantangannya.



Aktor berusia 25 tahun ini mengaku kesulitan ketika harus berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Sebab, ia sempat vakum dunia entertain selama 9 tahun. Hal ini karena Emir sudah tinggal di luar negeri sejak bangku SMA.



Emir Mahira menempuh pendidikan dibangku SMA di International School of Singapore dan International School of Kuala Lumpur. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan perguruan tinggi di University of British Colombia, Kanada.



Dalam film Kalian Pantas Mati, Emir Mahira memerankan tokoh anak Bogor yang harus memiliki logat Sunda. Sehingga, ini menjadi tantangan berat bagi Emir Mahira.



"Kesulitan karena ada beberapa kosakata Rakka itu agak susah. Membutuhkan waktu mendalami dan ini jadi tantangan," ujar Emir Mahira saat ditemui dalam acara Gala Premiere Kalian Pantas Mati di XXI Metropole Cikini, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (5/10/2022).



Meski begitu, Emir Mahira merasa senang karena dalam project ini mendapatkan ruang agar bisa memerankan karakter Rakka sepenuhnya dengan bantuan tim.



"Untungnya aku dikasih waktu dan dikasih tim yang bisa bantu aku akting coach untuk berbicara sebagai Rakka," ucapnya.



Dalam film ini, Emir Mahira juga senang karena mendapatkan sensasi bermain film Kalian Pantas Mati yang lokasi syutingnya di Bogor.



"Ada kelegaan di aku dunia akting dan aku merasakan passion. Kita syuting, nginep di Bogor. Aku suka stayplace daripada rumah. Jadi, aku suka aja biar makin deket dengan yang lain." lanjutnya.

Film Kalian Pantas Mati (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)





Kalian Pantas Mati menceritakan kisah Rakka (Emir Mahira) yang terlahir indigo. Ia pun dapat berkomunikasi dengan roh orang yang sudah meninggal. Kemampuan itu pun membuat Rakka merasa terbebani dan kerap membuatnya di-bully di sekolah.



Suatu hari, Rakka memutuskan pindah dari Jakarta ke Bogor, kampung halamannya untuk hidup bersama sang paman, Ajat (Randhika Djamil). Ajat sendiri diketahui juga memiliki kemampuan yang sama dengan Rakka.



Di Bogor, Rakka harus berhadapan dengan sosok arwah jahat. Hantu itu juga yang membuat beberapa Beberapa teman sekolah Rakka menghilang secara misterius.



Rakka pun terpaksa menggunakan kemampuannya untuk mencari tahu alasan di balik teror arwah yang penuh dendam ini. Namun, di saat yang bersamaan ia juga bertekad membantu hantuk cantik bernama Dini (Zee JKT48) untuk mengembalikan ingatannya.



Tetapi, Rakka menghadapi teror dari roh jahat. Kemudian, beberapa temannya menghilang secara misterius. Teror jahat itu rupanya berasal dari arwah seseorang sudah meninggal. Si arwah ingin balas dendam akibat perbuatan dari temannya yang sering membully-nya.



Penasaran bagaimana kelanjutannya? Jawabannya bisa diketahui dengan menonton film Kalian Pantas Mati di bioskop kesayananmu, yang mulai tayang pada 13 Oktober 2022.