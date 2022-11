Sutradara Raya and The Last Dragon Bakal 'Remake' Animasi Your Name Jadi 'Live Action'

ERA.id - Sutradara film Raya and the Last Dragon, Carlos Lopez Estrada terpilih untuk menulis ulang dan mengarahkan versi live action dari film animasi Your Name. Film bergenre drama fantasi romantis ini didasarkan pada animasi Jepang populer di tahun 2016.

Menurut laporan Variety, saat ini Lopez sedang menulis naskah untuk mempersiapkan versi live action dari Your Name. Versi awal ditulis oleh penulis skenario nominasi Academy Award Eric Heisserer, yang terkenal karena karyanya di “Arrival” dan “Bird Box.”

Genki Kawamura, yang memproduseri film aslinya akan kembali terlibat bersama Hannah Minghella, Jon Cohen serta J.J.J.J. Abrams. Your Name merupakan hit yang mengejutkan di Jepang dan berhasil meraup lebih dari USD230 juta di negara itu saja.

Dalam versi yang nantinya akan dibuat ulang ini, dua remaja menemukan bahwa mereka secara ajaib dan dapat bertukar tubuh. Ketika bencana mengancam untuk mengubah hidup mereka, mereka harus melakukan perjalanan untuk bertemu dan menyelamatkan dunia mereka.

Kiprah Lopez sebagai sutradara di dunia perfilman patut banggakan. Film debutnya, Blindspotting, yang tayang perdana di Sundance 2018 memicu ketertarikan rumah produksi besar. Berkat film tersebut ia dinominasikan oleh DGA untuk Outstanding Directorial Achievement of a First-Time Feature Film.

Selain itu, ia juga menyutradarai film Summertime, animasi Raya and the Last Dragon, Legion, hingga yang terbaru adaptasi live-action dari animasi favorit Disney, Robin Hood.