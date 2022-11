Soal Kabar Taylor Swift Bakal Muncul di Deadpool 3, Begini Jawaban Ryan Reynolds

ERA.id - Aktor Ryan Reynolds buka suara terkait rumor yang menyebut Taylor Swift akan muncul di film Deadpool 3. Reynolds membantah Swift muncul sebagai cameo di filmnya.



Pemeran Deadpool itu membantah tegas Swift akan muncul sebagai cameo di filmnya. Ia menegaskan lokasi yang menjadi rumor di kalangan penggemar itu tidak benar.



"Jika kami syuting film Deadpool berikutnya di rumah kami, maka itu akan menjadi lokasi tersebut," kata Reynolds, dikutip ET, Rabu (9/11/2022).



Teori ini bermula pada September ketika Reynolds merilis teaser untuk Deadpool 3. Penggemar menyadari bahwa video itu diambil di lokasi yang sama dengan film pendek Swift, All Too Well: The Short Film, yang menyebabkan beberapa orang berspekulasi Swift akan muncul di Deadpool 3.



Mengenai kemungkinan Swift menjadi Easter egg atau tidak, Reynolds menegaskan bahwa dia pasti turun tangan bila hal itu terjadi.



"Apakah kamu bercanda? Aku akan melakukan apa saja untuk wanita itu (Swift). Dia jenius," katanya.



Diketahui Ryan Reynolds dan keluarganya merupakan penggemar berat dari Taylor Swift. Ia dan keluarganya bahkan sangat terobsesi dengan album terbaru dari pelantun "Lover" itu.



"Ya Tuhan, kami semua, seisi rumah, saya tidak bercanda. Saya sangat menyukainya. Ya, Blake, putri-putriku. Kami menyukainya. Terobsesi," akunya.



Sementara itu, Deadpool 3 dijadwalkan rilis pada tahun 2024 bersama dengan Hugh Jackman alias Wolverine yang turut serta muncul di dalam film.