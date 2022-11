Princess Diaries Lanjut ke Film Ketiga, Anne Hathaway Belum Dipastikan Kembali

ERA.id - Disney mengkonfirmasi Princess Diaries lanjut ke musim ketiga. Namun keterlibatan Anne Hathaway belum bisa dipastikan.



Penulis Reacher dan Quantum Leap, Aadrita Mukerji, saat ini sedang menulis naskah untuk Princess Diaries ketiga. Mereka bekerja sama dengan Debra Martin Chase, yang merupakan produser untuk dua film Princess Diaries.



Selain Mukerji dan Chase, nama Melissa Stack yang merupakan penulis skenario untuk The Other Woman dan Godmothered akan duduk di bangku produser eksekutif.



Meski sudah dipastikan berlanjut ke film ketiga, sejauh ini Anne Hathaway belum bisa dipastikan keterlibatannya. Ia yang merupakan pemeran Mia Thermopolis belum mengkonfirmasi hal tersebut.



Namun belum lama ini ia sempat diwawancarai dengan ET tentang kelanjutan Princess Diaries. Dalam wawancara itu ia mengatakan bersedia untuk kembali jika Julie Andrews juga ikut terlibat.



"Saya akan lebih dari menghiburnya, saya menariknya (membujuk). Jika ada cara untuk melibatkan Julie Andrews, saya pikir kami akan berhasil," kata Hathaway seperti dikutip dari ET, Rabu (16/11/2022).



Princess Diareis memulai debutnya di tahun 2001 dibawah arahan sutradara Garry Marshall. Film ini diadaptasi dari novel karya Meg Cabot, yang mengikuti seorang remaja Amerika yang canggung dan mengetahui dia adalah pewaris takhta kerajaan Eropa Genovia.



Selain dibintangi Anne Hathaway dan Julie Andrews, film ini juga dibintangi oleh Mandy Moore, Sandra Oh, Heather Matarazzo, dan masih banyak lagi.



Film pertama Princess Diareis berhasil menjadi salah satu box office dengan menghasilkan USD165,3 juta secara global. Kemudian Hathaway kembali untuk Princess Diareis 2: Royal Engagement tahun 2004, yang menghasilkan USD134,7 juta secara global.