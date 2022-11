Kisah Hidupnya Sebagai Pro Player Dijadikan Film, EVOS Wannn Ingin Anak Muda Terus Kejar Impian

ERA.id - Film berjudul The Wannn Believe Movie mulai tayang pada Rabu (16/11/2022) lewat aplikasi MAXstream. Film ini mengangkat kisah inspiratif perjalanan pro player EVOS eSports, Muhammad 'Wannn' Ridwan.

EVOS Wannn adalah seorang pemuda biasa yang akhirnya bisa menggapai mimpinya menjadi seorang pro player eSports. Lewat kolaborasinya, EVOS tak hanya menyajikan informasi terkait eSports, namun juga perjalanan tim yang sangat menginspirasi.

Pria berusia 22 tahun ini mengungkapkan kesulitannya selama syuting film The Wannn Believe Movie. Ia mengaku kesulitan untuk menghafal naskah dan berbicara lancar ketika syuting. Sebab, film ini adalah debut pertamanya.

"Saya berperan Wannn dalam film The Wannn. Kesulitannya pertama aku susah hafalan script, aku artikulasinya kurang jelas, ya aku harus belajar biar ada pegangannya nanti," kata EVOS Wannn, saat konferensi pers film The Wannn Believe di One Belpark Mall, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (16/11/2022).

Konferensi pers The Wannn Believe Moviev(Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Lebih lanjut, ia mengungkapkan karakternya ini mencerminkan sebagai anak muda yang berjuang untuk meraih cita-citanya. EVOS Wannn mengaku sejak kecil sudah ingin menjadi pro players ternama.

"Karakter sebagai anak muda yang biasa-biasa saja memperjuangkan, meraih, mengejar mimpi-mimpinya menjadi pro player EVOS," tutur EVOS Wannn.

EVOS Wannn memberikan pesan kepada anak muda supaya tak patah semangat mengejar impian. Selama proses syuting, Wannn sangat senang dan seru karena kisahnya diangkat menjadi sebuah film.

"Pesan yang ingin disampaikan pentingnya memperjuangkan mimpi-mimpi kita," tuturnya.

"Kesannya aku merasa senang dan seru banget karena mendapatkan kesempatan melalui film ini. Harapan aku anak muda di luar sana mereka mau memperjuangkan mimpinya dan aku mau jadi pacuan semangat mereka yang mimpinya agar tercapai," lanjutnya.

Konferensi pers The Wannn Believe Moviev(Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

EVOS Wannn berharap agar anak muda terinspirasi dari kisah nyatanya lewat film The Wannn Believe Movie.

"Alasannya pengen kisah hidupku buat mereka diluar sana punya mimpi harus dicapai. Ya anak diluar sana bisa menjadi apapun yang diimpikan, mereka harus memperjuangkan mimpinya itu." tutupnya.

The Wannn Believe menceritakan kisah hidup salah satu pro player EVOS, Muhammad Ridwan atau yang dikenal Wannn. Film ini menceritakan perjuangan Wannn sebelum mencapai karirnya di bidang eSport. Film ini dikemas dalam genre komedi yang menyentuh hati.

Sebelum beranjak dari kampung halaman ke Jakarta, Wannn adalah anak laki-laki yang terlahir dari keluarga biasa. Perangainya yang ceria membawanya ke masa-masa sekolah yang menyenangkan, di mana ia sudah menyukai gaming sejak saat itu.

Sayangnya, orangtua Wannn tak mendukung putranya menjadi atlet eSport. Apalagi, ayah Wannn sangat ketat dan keras terhadap putranya ketika asyik gim. Hingga akhirnya, Wannn nekat pergi ke Jakarta untuk menguji peruntungannya.