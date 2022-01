Tom Holland Gagal Bujuk Sony Pictures Produksi Film James Bond Versi Muda

ERA.id - Aktor Tom Holland mengungkap dirinya gagal meyakinkan Sony Pictures untuk membuat film James Bond versi muda. Holland menyebut Sony tidak tertarik dengan idenya tersebut.



Dalam perbincangannya bersama majalah Total Film yang dilansir dari Variety, Tom Holland mengatakan dirinya sempat bertemu dengan pihak Sony Pictures untuk membahas film James Bond versi muda. Pembicaraan itu bahkan terjadi saat dia membintangi Spider-Man: Far From Home.



"Saya mengadakan pertemuan, setelah atau selama 'Spider-Man 2' (Spider Man: Far From Home), dengan Sony untuk mengajukan ide film Bond muda yang akan saya buat," kata Holland, dikutip Variety, Jumat (7/1/2022).



