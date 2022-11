Kisah Nyata Perjalanan Hidup EVOS Wannn, Simak 5 Fakta Film The Wannn Believe Movie yang Wajib Ditonton

ERA.id - Film berjudul The Wannn Believe Movie mulai tayang pada Rabu (16/11/2022) lewat aplikasi MAXstream. Film ini mengangkat kisah inspiratif perjalanan pro player EVOS eSports, Muhammad 'Wannn' Ridwan.



EVOS Wannn merupakan seorang pemuda biasa hingga akhirnya bisa menggapai mimpi menjadi seorang pro player esports. Film ini sangat cocok ditonton bagi kamu yang memiliki cita-cita menjadi pro player ternama.



Supaya kamu yakin untuk menonton film The Wannn Believe Movie, kamu harus mengetahui fakta-faktanya. Berikut 5 fakta film The Wannn Believe Movie dari pernyataan narasumber yang hadir dalam konferensi pers film The Wannn Believe Movie di One Belpark Mall, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (16/11/2022).

1. Kolaborasi EVOS eSport dan MAXsteram

Film The Wannn Believe Movie merupakan hasil kolaborasi Organisasi esports terbesar di Asia Tenggara, EVOS eSports bersama rekan strategis OTT platform terdepan di Indonesia, MAXstream.



"Ini merupakan film ketiga MAXstream yang mengangkat kehidupan atlet esports di Indonesia. Hal ini bentuk komitmen MAXstream dalam mendukung pertumbuhan games & esports di Indonesia," ujar GM Digital Content Creation Telkomsel, Suryanda Stevanus.

2. Kisah nyata

Film The Wannn Believe Movie adalah film yang mengangkat kisah nyata dari EVOS Wannn. Film ini menceritakan kisah hidup salah satu pro player EVOS, Muhammad Ridwan atau yang dikenal Wannn. Film ini menceritakan perjuangan Wannn sebelum mencapai karirnya di bidang eSport. Film ini dikemas dalam genre komedi yang menyentuh hati.



Sebelum beranjak dari kampung halaman ke Jakarta, Wannn adalah anak laki-laki yang terlahir dari keluarga biasa. Perangainya yang ceria membawanya ke masa-masa sekolah yang menyenangkan, di mana ia sudah menyukai gaming sejak saat itu.



Sayangnya, orangtua Wannn tak mendukung putranya menjadi atlet eSport. Apalagi, ayah Wannn sangat ketat dan keras terhadap putranya ketika asyik game. Hingga akhirnya, Wannn nekat pergi ke Jakarta untuk menguji peruntungannya.

3. Mengetahui kehidupan atlet eSport

Selain dari kisah nyata, film The Wannn Believe Movie membuat para penonton jadi mengetahui kehidupan atlet eSport. Sehingga, para penonton mungkin bisa tertarik untuk masuk ke kancah games & esports di Indonesia.



"Potensi esports saat ini cukup baik selain atlet-atlet kita yang berprestasi di kancah turnamen global, esports hari ini juga sudah bergeser menjadi sebuah entertainment yang digemari oleh banyak anak muda khususnya para gamer di Indonesia dengan jumlah gamer sebesar 104 juta orang," kata Suryanda Stevanus.

4. Mengandung pesan penting

Pro Player EVOS Esports Wannn mengatakan film ini punya pesan utama yakni betapa pentingnya bagi kita semua untuk tidak menyerah dalam perjuangan menggapai mimpi.



"Melalui film ini kami ingin menunjukan berbagai perjuangan dan perjalanan yang saya lalui hingga akhirnya bisa menggapai mimpi saya untuk menjadi Pro Player esports, dimana perjalanan tersebut pastinya tidak mudah dan melalui berbagai tantangan yang mungkin belum banyak diketahui oleh khalayak ramai," kata Wannn.

5. Inspirasi bagi anak muda

GM Digital Content Creation Telkomsel Suryanda Stevanus berharap dengan rilisnya film ini, dapat memberikan inspirasi untuk para anak muda di Indonesia khususnya para gamer yang bercita-cita menjadi esports player.



"Mereka terus berjuang meraih mimpinya untuk menjadi atlet esport professional yang membanggakan Indonesia dan keluarga melalui kerja keras, kedisplinan dan konsistensi tetapi juga tidak melupakan prestasi akademis di sekolah," kata Suryanda.