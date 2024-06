Kisah Pro Player Onic Kairi Diangkat Jadi Film Pendek, Kolaborasi Infinix GT Verse dan Onic Esports

ERA.id - Brand teknologi dengan semangat #JadiinMauLo untuk generasi muda Indonesia, Infinix berkolaborasi dengan ONIC Esports menghadirkan sebuah film pendek bertajuk, The Dream Chaser: Kairi’s Untold Stories, yang menceritakan perjalanan Kairi ONIC mengejar mimpinya sebagai pro player esports.

Turut menampilkan momen pergulatan Kairi ONIC setelah kekalahan di kejuaraan dunia esports beberapa waktu lalu, film pendek ini menjadi platform bagi Infinix untuk menginspirasi para generasi muda, termasuk penggiat esports yang ingin menjadi pro player untuk terus mengejar impiannya di tengah berbagai tantangan.

Film pendek The Dream Chaser: Kairi’s Untold Stories saat ini sudah dapat disaksikan via media sosial resmi Infinix di YouTube Infinix Indonesia, Instagram @InfinixID, serta Twitter, dan Tiktok.

Head of Marketing Infinix Indonesia, Sergio Ticoalu, menyatakan antusiasmenya menghadirkan film pendek Kairi sebagai bagian dari kampanye Infinix GT Verse di Indonesia. “Film pendek kolaborasi Infinix GT Verse dan ONIC esports kami persembahkan bagi para XFans, penggiat esports, dan generasi muda yang sedang dalam proses mengejar mimpi mereka di berbagai bidang, khususnya esports dan gaming. Dalam proses kolaborasi Infinix dan ONIC Esports, bersama Kairi sebagai GT Verse Icon; kami mendalami latar belakang dan kisah Kairi yang belum pernah diungkap sebelumnya, dan kami yakin bisa menjadi inspirasi,” ungkap Sergio.

Kairi Ygnacio Rayosdesol atau Kairi, Pemain Esports Profesional dari ONIC Esports sekaligus Infinix GT Verse Icon turut memberikan harapannya terhadap peluncuran film pendek ini. “Saya berterima kasih kepada Infinix dan ONIC Esports serta semua orang yang telah terlibat dan mendukung aku sampai ke titik ini. Aku berharap film ini dapat menginspirasi orang, tidak hanya untuk menjadi pro player namun juga untuk menjadi apapun yang mereka impikan. Aku percaya, ketika kita mencintai apa yang kamu lakukan dan percaya akan kemampuan diri, semesta akan mendukungmu,” tambah Kairi.

Dalam film pendek ini, rangkaian kisah perjalanan Kairi yang belum terungkap sebelumnya menjadi utama. Mulai dari pertentangan dengan keluarga akan mimpi menjadi pemain esports profesional, pengorbanan yang dilakukan untuk mengejar mimpinya, hingga perundungan yang Kairi hadapi beberapa waktu lalu setelah timnya, ONIC Esports, mewakili Indonesia dalam kompetisi esports tingkat dunia. Ditengah berbagai tantangan ini, Kairi tetap dapat bangkit dan menunjukkan semangatnya untuk mengejar mimpi lebih tinggi di industri esports.

Film pendek The Dream Chaser: Kairi’s Untold Stories disutradari oleh Bernadus Raka dengan Pria Yudi sebagai produser. Selain Kairi, film pendek ini juga dibintangi oleh para aktor muda Indonesia, yaitu Bima Azriel dan Salsa Bila.

Rangkaian Aktivasi Infinix GT 20 PRO 5G

Kehadiran film The Dream Chaser: Kairi The Untold Stories merupakan bagian dari rangkaian aktivasi Infinix GT 20 Pro 5G di Indonesia yang baru saja meluncur pada Mei tahun ini. Menjadi smartphone gaming terbaru Infinix tahun ini, Infinix GT 20 Pro 5G ini menjadi Official Gaming Phone MDL 2024 dengan berbagai spesifikasi tangguh untuk pengalaman gaming tingkat turnamen. Infinix GT 20 Pro 5G hadir dengan spesifikasi utama chipset Dimensity 8200 Ultimate 4nm 5G processor, Dedicated Gaming Display Chip Pixelworks X5 Plus, serta layar beresolusi tinggi FHD+ AMOLED Display bezel-less dengan Refresh Rate 144Hz.