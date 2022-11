Armie Hammer Kemungkinan Bakal Muncul di Sekuel Call Me By Your Name, Ini Kata Sutradara

ERA.id - Sutradara Luca Guadagnino mengungkap kemungkinan sekuel film Call Me By Your Name dengan karakter dan pemeran asli. Nama Armie Hammer disebut kemungkinan muncul dalam sekuel tersebut.



Keinginan Guadagnino ini ia sampaikan dalam cerita sampul Variety belum lama ini. Ia menyuarakan keinginannya untuk membuat film lanjutan tentang perselingkuhan antara Oliver (Armie Hammer) dan Elio (Timothee Chalamet).



"Saya ingin sekali membuat bab kedua dan ketiga dan keempat dari semua film saya," kata Luca Guadagnino, dikutip dari Variety, Jumat (18/11/2022).



Call Me By Your Name tayang perdana di Sundance 2017 dan meraih empat nominasi Oscar, termasuk kemenangan Skenario Adaptasi Terbaik. Guadagnino mengatakan, salah satu alasan terbesar ingin membuat sekuel itu karena ia benar-benar menyukai para aktor pemeran.



"Mengapa? Karena saya benar-benar menyukai aktor yang bekerja dengan saya, jadi saya ingin mengulang kegembiraan melakukan apa yang kami lakukan bersama," jelasnya.



Namun keinginan besar Guadagnino untuk mewujudkan sekuelnya ini ditangguhkan setelah serangkaian tuduhan pelecehan terhadap Hammer muncul di tahun 2021.



Meski demikian Guadagnino menegaskan sejauh ini rencana sekuel itu masih sebatas harapan dan keinginannya saja. Namun dia memastikan karakter Oliver yang diperankan Hammer akan masuk di dalam cerita.



"Itu adalah harapan dan keinginan, dan saya belum memutuskan tentang apa yang akan menjadi ceritanya. Tetapi tindak lanjut apa pun tentu saja akan mencakup karakter Hammer, Oliver," jelasnya.



Guadagnino menambahkan bahwa alur cerita yang mungkin bisa berfokus pada pengurus rumah tangga keluarga Elio, Mafalda, yang diperankan oleh Vanda Capriolo.



"Saya akan sangat tertarik untuk melihat seperti apa kehidupan Mafalda saat dia tidak berada di sekitar keluarga," kata sutradara Challengers itu.



Pada tahun 2018, Hammer sempat melakukan wawancara dan berharap dia bisa kembali ke peran Oliver untuk bagian kedua Call Me By Your Name. Menurutnya hal itu akan terjadi karena sudah ada tim yang mengerjakan dan mewujudkannya.



"Satu-satunya hal yang ingin saya lihat adalah saya ingin melihatnya terjadi. Saya ingin melakukannya lagi," kata Hammer saat itu.



Diketahui Armie Hammer tersandung banyak kasus kontroversial yang membuatnya dikeluarkan dari beberapa proyek film hingga serial seperti Shotgun Wedding, Billion Dollar Spy, hingga serial The Offer.



Hammer dituduh melakukan pemerkosaan dan kekerasan kepada seorang wanita di tahun 2017. Wanita bernama Effie itu mengatakan ia telah diperkosa Hammer secara kejam selama empat jam di Los Angeles. Bukan hanya itu saja, Effie juga mengklaim Hammer menghantam kepalanya ke dinding.



Tidak berhenti sampai di situ saja, di tahun 2021 muncul tudingan di media sosial yang menyebut Hammer mengirimkan sejumlah pesan mengganggu ke sejumlah wanita di Instagram. Beberapa wanita itu juga mengklaim sudah berhubungan seks dengan Hammer. Sayangnya tuduhan itu dibantah oleh Hammer dan menyebut serangan itu omong kosong.