6 Tayangan Keluarga Adaptasi dari Buku yang Bisa Disaksikan di Netflix

ERA.id - Sejumlah tayangan keluarga baru dari Netflix siap mengajak seluruh anggota keluarga untuk menikmati adaptasi dari berbagai buku kesayangan. Beragam kisah favorit yang selama ini menghuni imajinasi kini hadir dalam bentuk lain yang unik dan menyenangkan.

Masuki dunia mimpi bersama makhluk-makhluk ajaib di Slumberland dan ikuti sengketa antara pahlawan dengan para penjahat di The School for Good and Evil. Simak deretan karya adaptasi dari buku ini yang akan mengajak kita berpetualang ke dunia imajinasi mengasyikkan.

1. The School for Good and Evil

Diangkat dari serial buku laris karya Soman Chainani, The School for Good and Evil mengikuti dua sahabat, Sophie dan Agatha, yang tiba-tiba memasuki sekolah magis yang mendidik para remaja menjadi sosok pahlawan dan penjahat dan berada di sisi berlawanan dalam sebuah pertarungan ajaib. Menampilkan sejumlah pemeran papan atas Hollywood seperti Charlize Theron, Michelle Yeoh, Kerry Washington, dan Cate Blanchett, The School for Good and Evil menjadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini.

2. Mr Midnight: Beware The Monsters

(Dok. Netflix)

Mr Midnight: Beware The Monsters merupakan adaptasi dari buku horor populer karya James Lee yang meliputi 102 seri. Serial horor-komedi sepanjang 13 episode ini mengikuti sekumpulan remaja saat mereka menyelidiki serangkaian kejadian supranatural di kota mereka yang hadir seiring munculnya kemampuan mistis milik salah seorang dari mereka. Petualangan sang detektif paranormal bersama kawan-kawannya ini didokumentasikan dalam sebuah blog dengan nama samaran “Mr. Midnight”.

3. My Father’s Dragon

(Dok. Netflix)

Karya terbaru nominee Academy Awards Cartoon Saloon ini merupakan adaptasi dari My Father’s Dragon, buku anak-anak karya Ruth Stiles Gannett pemenang penghargaan Newberry. Film animasi tentang keberhasilan dan petualangan ini menghadirkan Gaten Matarazzo, dikenal dari serial Stranger Things, yang mengisi suara karakter Elmer Elevator. My Father’s Dragon menceritakan kisah Elmer yang mengalami kesulitan setelah ia pindah ke sebuah kota bersama ibunya. Elmer melarikan diri demi mencari Wild Island dan seekor naga yang menanti diselamatkan.

4. Slumberland

(Dok. Netflix)

Selamat datang ke Dunia Mimpi dan bersiaplah untuk terkesima! Diangkat dari komik “Little Nemo in Slumberland” karya Winsor McCay, film petualangan fantasi ini akan membuat penonton takjub dengan berbagai kemungkinan yang tak mengenal batas. Saat gadis kecil bernama Nemo menemukan peta rahasia ke Slumberland, ia berharap dapat bersua kembali dengan ayahnya yang telah meninggal. Petualangannya di negeri ajaib ini pun diiringi oleh seorang kawan baru bernama Flip (diperankan Jason Momoa) yang setia menemaninya.

5. Roald Dahl’s Matilda The Musical

(Dok. Netflix)

Salah satu buku favorit sepanjang masa, Matilda, dari pengarang legendaris Roald Dahl, kini hadir dalam bentuk adaptasi film musikal. Digubah dari musikal berjudul sama yang telah memenangkan penghargaan bergengsi Tony dan Olivier, film ini mengajak penonton menjelajahi fantasi dalam kisah mengenai seorang anak luar biasa yang pemberani dan penuh imajinasi di SD Crunchem Hall.

6. ONI: Thunder God’s Tale

(Dok. Netflix)

Satu lagi film stop-motion yang indah dan menakjubkan! Disutradarai oleh nominee Academy Awards Daisuke 'Dice' Tsutsumi dari Jepang, ONI: Thunder God’s Tale bukanlah adaptasi dari novel, melainkan sebuah tafsir indah tentang berbagai petualangan mengesankan Onari yang mengikuti jejak ayahnya dan menemukan kekuatan sejati milik dirinya sendiri.