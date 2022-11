Sukses Besar, Before, Now and Then Menang Film Terbaik FFI 2022

ERA.id - Film Before, Now and Then semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu film Indonesia dengan kesuksesan besar tahun ini. Setelah meraih banyak kemenangan di luar negeri, Before, Now and Then kini meraih kemenangan di Festival Film Indonesia (FFI) 2022, pada Selasa (22/11/2022).



Before, Now and Then berhasil menjadi pemenang Film Cerita Panjang Terbaik di ajang tersebut. Film ini berhasil mengalahkan beberapa judul lainnya, yakni Autobiography, Mencuri Raden Saleh, Ngeri-Ngeri Sedap, dan Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas.



Sang sutradara, Kamila Andini mengaku sangat bersyukur film tersebut bisa menerima apresiasi yang luar biasa. Ia juga berbagi tentang inspirasi pembuatan film tersebut.



"Film ini dibuat dari kisah keluarga. Kisah kecil, memori saya, Happy juga, tentang ibu kami, perempuan Sunda, nenek saya, bu Fatimah, ibu saya perempuan Sunda. Ini disusun dari memori kecil, tapi itu Indonesia. Ini untuk para leluhur kami di Tanah Sunda, terima kasih," ujar Kamila Andini, dilansir dari YouTube Festival Film Indonesia.



Selain kategori Film Terbaik, Before, Now and Then juga memenangkan beberapa kategori lain di FFI 2022. Film ini menang dalam Penyunting Gambar Terbaik, Penata Musik Terbaik, Pengarah Artistik Terbaik, dan Pengarah Sinematografi Terbaik.



Sebagai informasi, Before, Now and Then sebelumnya sudah memenangkan beberapa penghargaan di festival film luar negeri. Film ini menjadi Film Terbaik Asia-Pacific di Screen Awards 2022 (APSA).



Pada penayangan perdana di Berline International Film Festival 2022, Laura Basuki salah satu pemainnya sukses membawa pulang trofi Silver Bear sebagai Best Supporting Performance atas perannya sebagai Ino.