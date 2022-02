Bikin Bangga, Laura Basuki Menang Penghargaan Silver Bear di Berlin International Film Festival 2022

ERA.id - Aktris Laura Basuki berhasil memenangkan penghargaan Silver Bear di Berlin International Film Festival atau Berlinale 2022. Penghargaan tersebut diraih Laura berkat memerankan karakter Ino di film Before, Now, & Then (Nana).



Penghargaan tersebut diraih Laura dalam kategori Best Supporting Performance. Kabar bahagia ini pun disampaikan lewat akun Instagram resmi @berlinale, pada Rabu (16/2/2022).



"The Silver Bear for Best Supporting Performance goes to Laura Basuki in Before, Now, & Then (Nana)," tulis akun tersebut.



Tag: Berlinale Laura Basuki Before, Now, Then (Nana)