Pertama untuk Indonesia, Before, Now & Then Menang Best Film di Asia Pacific Screen Awards 2022

ERA.id - Film Before, Now & Then berhasil memenangkan trofi Best Film di Asia Pacific Screen Awards (APSA), yang digelar di Gold Coast, Australia, Jumat (11/11/2022). Dilansir dari Variety, film ini juga menjadi film Indonesia pertama yang memenangkan kategori tersebut di Asia Pacific Screen Awards.



Happy Salma sebagai bintang utama film ini menerima piala kemenangan secara langsung di Australia. Lewat unggahan di Instagramnya, Happy Salma mengumumkan kemenangan tersebut dan bersyukur.



"Kabar baik untuk sinema Indonesia! Film Before, Now & Then mendapatkan penghargaan Best Film pada Asia Pacific Screen Awards," tulis Happy Salma.



"Sebuah pencapaian besar bagi keluarga Nana dan sinema Indonesia. Ini menjadi penghargaan pertama yang diraih film Indonesia dan sutradara perempuan pada penyelenggaraan APSA sampai hari ini. Terima kasih tak terhingga untuk berbagai pihak yang terus mendukung setiap perjalanan Nana," lanjutnya.



Tak hanya itu, film ini juga membuat sang sutradara, Kamila Andini mencetak sejarah baru. Ia menjadi sutradara perempuan pertama yang filmnya memenangkan kategori Best Film di APSA.



Sementara itu, film Before, Now & Then sendiri berlatar tahun 1960an, saat perang dan konflik pecah di Jawa Barat. Film ini berfokus pada kisah Nana (Happy Salma) yang harus kehilangan suaminya karena konflik tersebut dan lari dari komplotan yang ingin menjadikannya istri.



Setelah kehilangan banyak hal penting, Nana akhirnya memulai hidup barunya bersama Raden Darga. Meski hidupnya sudah nyaman, Nana harus menghadapi cibiran orang desa karena dinilai sebagai perempuan yang hanya menginginkan kekayaan suaminya. Nana nanti bertemu dengan Ino (Laura Basuki), yang memiliki pandangan berbeda dari orang-orang.