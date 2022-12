Dituding Pertahankan Arawinda Kirana di Proyek Film, Sutradara: Syuting Sebelum Kasus Terjadi

ERA.id - Sutradara Kamila Andini buka suara terkait keterlibatan Arawinda Kirana di film Yuni dan Before, Now, & Then (Nana). Kamila menyebut, film garapannya dibuat jauh sebelum kasus Arawinda muncul ke publik.

Melalui serangkaian cuitannya, Kamila Andini mengungkap ia dan tim produksi film menggunakan Arawinda sebagai talent sebelum kasus dugaan perselingkuhan dengan suami orang muncul ke publik. Hal ini lantaran publik meluapkan kekecewaan atas pemakaian Arawinda sebagai aktris di sejumlah film yang rilis.

“FYI, Kasus terjadi jauh setelah Film Yuni bahkan selesai penayangan. Film Nana sendiri di shoot di bulan Maret 2021. Juga jauh sebelum kasus terjadi,” kata Kamila Andini, dikutip Era, Minggu (4/12/2022).

Kamila kemudian menegaskan, bahwa sejak bekerja sama di film Before, Now, & Then (Nana) ia belum merekrut Arawinda kembali sebagai talent-nya.

“Dalam hal ini, Saya belum meng-hire Arawinda lagi setelah kasus terjadi. Jadi anggapan ini tidak benar,” tegasnya.

Selain memberi klarifikasi dua proyek filmnya, Kamila juga turut memberi pembelaan untuk Gina S Noer, sutradara Like & Share yang juga dibintangi oleh Arawinda. Kamila mengatakan keterlibatan Arawinda di film Like & Share juga jauh sebelum skandal perselingkuhan merebak.

“Oh ya setahu saya juga film like n share sudah selesai shooting saat kasusnya terjadi,” jelasnya.

Diketahui, Arawinda Kirana terlibat kasus dugaan perselingkuhan dengan Guiddo Ilyasa Purba, yang mana saat itu berstatus sumai dari Amanda Zahra. Kasus ini pun diungkap ke publik oleh Amanda melalui serangkaian unggahan di Instagram Story.

Saat itu, Amanda membagikan potongan film Yuni yang dibintangi Arawinda sedang berdialog “Lagian siapa, sih, yang mau dimadu?” Tidak berhenti sampai di situ saja, Amanda juga turut menyertakan keterangan ‘Gws’ alias ‘semoga lekas sembuh’.

Sejak saat itulah dugaan perselingkuhan antara Arawinda dan Guiddo ramai diperbincangkan. Bahkan Arawinda mendapat kecaman hingga mendapat cacian dari publik.

Akan tetapi Arawinda membantah dirinya terlibat sebagai orang ketiga di rumah tangga Amanda dan Guiddo. Begitu pula dengan agensi yang menaungi Arawinda, KITE Entertainment, yang membantah tuduhan tersebut.