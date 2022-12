The Weeknd Terlibat di Film Avatar: The Way of Water, Beri Kode Ini ke Penggemar

ERA.id - Musisi The Weeknd menggoda penggemar dengan musik baru yang akan menjadi soundtrack dari film Avatar: The Way of Water. Ia memberi kode ke penggemar dengan mengunggah logo film tersebut di media sosial.



Kode keterlibatan penyanyi asal Kanada itu dibagikan pada Minggu (4/12/2022) waktu setempat dengan membagikan klip pendek yang menampilkan logo dari film tersebut. Bukan hanya itu saja, sepenggal musik yang akan menjadi soundtrack Avatar: The Way of Water itu juga terdengar samar dalam klip tersebut.



Pada latar belakang terdengar paduan suara yang didukung dengan ketukan drum yang menggelegar. Hal ini mengingatkan pada skor James Horner yang megah di film sebelumnya.





Unggahan The Weeknd itu lantas mendapat respon dari akun resmi film tersebut. Bahkan Jon Landau, produser film Avatar: The Way of Water juga ikut memposting klip mereka dengan judul 'Seperti yang dikatakan Na'vi (bahasa fiksi film), 'Zola'u nìprrte' soaiane Avatar'. Selamat datang di Keluarga Avatar,"



Meski sudah memberi sinyal ke penggemar, tidak diketahui sejauh mana ia akan terlibat adalam film ataupun soundtrack tersebut.



Sementara itu, The Weekend baru-baru ini ditampilkan di rekaman terbaru Metro Boomin, yang juga menampilkan Travis Scott, Future, ASAP Rocky, dan mendiang Takeoff.



Avatar: The Way of Water sendiri dilaporkan telah dikerjakan selama bertahun-tahun setelah James Cameron melewati beberapa tenggat waktu dan tanggal rilis. Film ini menargetkan USD150 juta (Rp2 triliun) di dalam negeri saat debut di bioskop pekan depan. Menurut laporan Variety, anggaran produksi film ini mencapai USD250 juta (Rp3 triliun).