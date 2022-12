Gegara Stranger Things, James Cameron Garap Syuting Avatar 2 dan 3 Sekaligus

ERA.id - Film Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water dinilai sukses besar menurut para kritikus film. Terbukti dari segi cerita dan CGI (Computer Graphic Images) yang jauh lebih berkembang dibandingkan film pertama. Namun momen unik terjadi saat James Cameron melakukan syuting Avatar 2 dan 3 secara bersamaan karena menjaga umur para aktor.

Butuh 13 tahun untuk James Cameron merilis Avatar: The Way of Water ke bioksop. Meski pun jarak antar film pertama dan kedua terbilang jauh, ternyata Cameron mengungkapkan proses syuting film kedua dan ketiga dia lakukan pada waktu yang bersamaan.

Dilansir dari People, Jumat, (21/12/2022), Cameron mengungkapkan, dia melakukan hal itu untuk menjaga usia para aktor agar tidak bertambah tua dalam film selanjutnya.

“Kalau tidak (syuting bersamaan), kalian akan mendapatkan efek seperti serial Stranger Things. Saya suka Stranger Things, namun mereka (karakter Stranger Things) terlihat seperti berusia 27 tahun, padahal mereka seharusnya masih SMA. Saya suka serialnya. Tidak apa-apa, kami akan menyingkirkan ketidakpercayaan. Kami suka karakternya (Stranger Things)," ucap Cameron.

Dalam film sekuel avatar, memperkenalkan sejumlah karakter muda termasuk Tuk (Trinity Jo-Li Bliss) yang berusia 7 tahun saat syuting. Kini Trinity telah menginjak usia 12 tahun. Sama halnya dengan karakter Spider yang diperankan oleh Jack Champion, yang saat syuting usianya 12 tahun. Namun saat ini usia Jack telah menginjak 18 tahun.

Perubahan wajah seiring bertambahnya usia, mengharuskan Cameron untuk syuting dua film sekaligus. Avatar 3 dikabarkan telah memasuki proses editing dan diperkirakan akan tayang pada 20 Desember 2024.

Edie Falco, yang berperan sebagai tentara dalam film Avatar: The Way of Water, justru kaget melihat film kedua baru tayang di bioskop. Dia menyebut bahwa proses syuting terjadi sudah dari empat tahun lalu.

"Avatar kedua, yang keluar, saya pikir saya syuting empat tahun lalu. Dan kemudian saya sibuk dengan urusan saya, melakukan hal-hal lain. Lalu seseorang menyebut Avatar dan saya berpikir, 'Oh, saya kira film itu telah keluar dan tidak berjalan dengan baik,' karena saya tidak mendengar kabar apa-apa," ucap Edie.