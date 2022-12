Kenalan dengan Kim Kang Hoon, Pemeran Song Joong Ki Kecil dalam Reborn Rich

ERA.id - Setelah Yoon Hyun Woo (Song Joon Ki), manager senior di perusahaan Sunyang mati dibunuh karena dikhianati oleh atasannya, dia lalu bereinkarnasi menjadi Jin Don Joon, cucu bungsu keluarga Sunyang. Karena tahu penyebab kematiannya adalah gara-gara anggota keluarga Sunyang, sejak Jin Don Joon kecil dia sudah ingin membalas dendam terhadap keluarganya sendiri.

Karena memiliki ingatan akan kehidupannya yang lampau, meskipun masih berumur 11 tahun, kecerdasan dan sikap Jin Do Joon masih sama seperti saat dia menjadi Yoon Hyun Woo yang berusia 40 tahun. Hal inilah yang membuat Do Joon bisa menarik perhatian kakeknya.

Nah, Jin Do Joon kecil yang sangat pintar dan dewasa ini diperankan dengan baik oleh aktor cilik Kim Kang Hoon. Sejak penampilan pertamanya di episode 2 Viu Original Reborn Rich. Akting Kim Kang Hoon sudah mencuri hati para penggemar drama ini. Bahkan banyak yang mengatakan kalau ekspresi Kim Kang Hoon sangat mirip dengan Song Joon Ki.

Siapakah aktor cilik berbakat ini? Coba cek beberapa fakta tentang Kim Kang Hoon berikut ini yang dirangkum dari siaran resmi Viu.

1. Debut di Usia Balita

Aktor kelahiran 7 Juni 2009 ini sudah tampil di layar kaca sejak usia masih sangat belia, yaitu 4 tahun. Dia pertama kali muncul di sebuah acara entertainment Mom and Dad from Today. Namun, untuk terjun ke dunia akting, Kang Hoon baru mulai debut sebagai aktor di tahun 2014 dengan menjadi cameo di serial Pride and Prejudice (2014-2015).

Karena serial drama tentang hukum ini cukup populer, maka nama Kang Hoon sebagai aktor cilik pun ikut menanjak. Terbukti setelah serial Pride and Prejudice usai, Kang Hoon langsung mendapat tawaran untuk bermain di drama selanjutnya.

2. Laris Manis di Film dan Televisi

Setelah penampilan pertamanya di tahun 2014, karier akting Kim Kang Hoon semakin menanjak dan dirinya laris sekali tampil di berbagai film dan serial televisi. Total saat ini Kang Hoon sudah berperan di sekitar 10 film, 22 serial drama televisi, dan 3 web series.

Drama dan film yang diperankan pun bukan sembarangan, beberapa diantaranya sangat terkenal dan memenangkan penghargaan. Seperti, Mr. Sunshine (2018), Hotel Del Luna (2019), When the Camellia Blooms (2019), Start-Up (2020), Miracle: Letters to the President (2021), Mouse (2021), Racket Boys (2021), dan terakhir tentu saja Reborn Rich (2022). Drama Mouse hingga saat ini masih menjadi salah satu tontonan favorit di Viu dengan bintangnya, Lee Seung Gi.

Tampil di berbagai film dan drama terkenal membuat Kang Hoon dapat adu akting dengan para aktor dan aktris kenamaan Korea. Diantaranya, Lee Jong Suk, Song Ji Hyo, Lee Byung Hyun, IU, Yeo Jin Goo, Gong Hyo Jin, Lee Seung Gi, dan Song Joong Ki. Dilansir dari Soompi, saat press conference drama Mouse, Kang Hoon mengaku merasa beruntung selama ini dirinya bisa bekerja sama dan belajar dari para aktor dan aktris senior berbakat Korea.

3. Spesialis Perankan Masa Kecil Tokoh Utama

Hal yang spesial dari Kim Kang Hoon adalah dia sangat handal memerankan versi kecil dari sang tokoh utama. Jika dihitung sudah ada belasan tokoh masa kecil yang diperankan oleh Kang Hoon. Diantaranya, masa kecil tokoh Eugene Choi/Choi Yu-jin (Lee Byung Hun) di Mr. Sunshine, Cha Eun Ho (Lee Jong Suk) di Romance is a Bonus Book, Goo Chang Sung (Yeon Jin Goo) di Hotel Del Luna, Jung Ba Reum (Lee Seung Gi) di Mouse, dan Nam Do San (Nam Joo Hyuk) di Start-Up.

Sama halnya dengan yang diperlihatkannya di Reborn Rich sebagai tokoh kecil Jin Do Joon, akting Kim Kang Hoon sangat berkesan hingga bisa membuat penonton tersentuh akan masa lalu sang tokoh utama. Bahkan dilansir dari Soompi, produser Mouse memuji akting Kang Hoon yang bisa membawa penonton masuk cerita drama dan berempati ke kisah masa lalu tokoh utamanya.

4. Menangkan Berbagai Penghargaan

Dari semua peran yang dimainkan Kim Kang Hoon, aktingnya sebagai anak laki-laki dari Oh Dong Baek (Gong Hyo Jin) di When the Camellia Blooms lah yang paling membuatnya terkenal. Kang Hoon dianggap sukses memerankan putra cerdas yang sangat sayang dan berbakti ke ibunya.

Drama inilah yang membuatnya memenangkan beberapa penghargaan, seperti Best Young Actor dari Brand Customer Loyalty Award dan KBS Drama Awards, serta Best Couple Award dari KBS Drama Awards.

Selain itu, perannya sebagai Lee Yong Tae, anggota termuda klub badminton di Racket Boys juga berhasil membawanya memenangkan Best Supporting Team di SBS Drama Awards.

5. Sempat Bermimpi Ingin Jadi Penyanyi

Meskipun sudah sukses menjadi aktor, ternyata Kang Hoon sempat punya cita-cita menjadi penyanyi, lho. Hobi nyanyinya ini masih geluti hingga sekarang. Di bulan May 2020, Kang Hoon sempat tampil di acara kompetisi bernyanyi yang sering diikuti para selebriti, yaitu King of Mask Singer.

Kang Hoon juga pernah memamerkan kemampuannya sebagai rapper di acara talk show MBC, Video Star Kang Hoon juga nge-fans sama beberapa idol Korea. Makanya ketika berpartisipasi dalam acara penghargaan musik MAMA tahun 2019, Kang Hoon nggak melewatkan kesempatan untuk ketemu berbagai Kpop idol. Selama di backstage dia bisa nge-vlog sama Seventeen, foto bareng sama Monsta X, dan dapat CD bertanda tangan V “BTS”.